مسؤول يتوقع طلبات بالمئات على مقاتلات "سو-57" الروسية نظرا لقدراتها الخارقة

أبلغ الرئيس التنفيذي للشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات، يوري سليوسار، الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الطلب على مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس سيكون بالمئات في المستقبل.

موسكو - سبوتنيك. وقال سليوسار، في حديث إلى قناة "روسيا-24":

"نظرا لاختيار هذه المقاتلة كآلة رئيسية لحل مجموعة واسعة من المهام ، سيتم قياس الحجوزات لهذه المقاتلة بالمئات".

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات إلى أن هناك 76 طلب شراء على هذه المقاتلة حاليا.

وتعتبر "سوخوي-57" أحدث مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس (واسمها الأسبق "باك فا"، ثم اسمها التجريبي – تي-50)، مخصصة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية وعلى سطح الماء. وقامت هذه المقاتلة بأول طلعة لها عام 2010.

ومن خواص المقاتلة "سوخوي – 57" المتميزة، الجمع بين قدرتها العالية على المناورة وقدرتها على تنفيذ التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت، وذلك بالإضافة إلى امتلاكها أحدث أنواع أجهزة الطيران الإلكترونية، فضلا عن صعوبة اكتشافها، ما يضمن لها التفوق على الطائرات المنافسة. وأعلنت وزارة الدفاع أن "سوخوي – 57" اجتازت الاختبارات بنجاح في سوريا.