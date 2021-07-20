الدفاع الروسية: تجربة إطلاق ناجحة لمنظومة "إس-500" الحديثة على هدف باليستي عالي السرعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح تجربة إطلاق صواريخ منظومة "إس-500"، المضادة للطائرات، على هدف باليستي عالي السرعة، في ميدان "كابوستين يار"، جنوب غربي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع : "في ميدان التدريب كابوستين يار، جرى إطلاق لأحدث منظومة صاروخية مضادة للطائرات من طراز "إس -500" على هدف باليستي عالي السرعة، ووفقا لأجهزة المراقبة فإن الصاروخ أصاب الهدف بنجاح".

وتعد منظومة "إس-500" من تطوير شركة "ألماز أنتي". وهذا الجيل الجديد من الأنظمة، يصنف المهام إلى تدمير صواريخ باليستية أو أهداف ديناميكية هوائية.

تتمثل مهام المنظومة الأحدث في مكافحة المعدات القتالية للصواريخ الباليستية المتوسطة المدى، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات في الجزء الأخير من المسار، وفي حدود معينة، وفي الجزء الأوسط، بالإضافة إلى تدمير صواريخ "كروز" التي تفوق سرعتها سرعة 5 ماخ، والطائرات، والطائرات دون طيار، والأقمار الصناعية منخفضة المدار، ووسائل التدمير الفضائية.