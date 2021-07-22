روسيا تقدم طائرات تجريبية في معرض "ماكس 2021"... صور

وقال منظمو المعرض في بيان بثوه على موقع "تلغرام" إن معهد روسيا المركزي لهندسة محركات الطائرات يعرض ما اخترعه من محركات لطائرات المستقبل منها طائرة "ياك-40إل إل" المزودة بوحدة الطاقة الهجينة التي تحتوي على محرك كهربائي إلى جانب المحرك العادي الخاص بالطائرات.

وهناك طائرة تعمل بالمحرك الكهربائي وحده. واسترعت هذه الطائرة المسماة بـ"سيغما4" اهتماما كبيرا من قبل المشاركين في المعرض وضيوفه.

وتجاورها في ساحة العرض الثابت طائرة أخرى من نوع "ياك". وتتميز هذه الطائرة "ياك-18تي" بوجود محرك مكبسي مشتقّ من محرك "نامي" الذي صنعه معهد روسيا لصناعة السيارات.

يجدر بالذكر أن المحرك الكهربائي يعتبر بديلا آمنا بيئيًا للمحرك النفاث، وهو محرك عالي الفعالية ولكن له سلبيات فيما يخص سلامة البيئة ومستوى الضجيج. ويخلو المحرك الكهربائي من هذه السلبيات، ولكنه لا يجاري المحرك النفاث في القوة. وأوجد العلماء حلا لهذه المشكلة من خلال استخدام المواد الخاصة لصنع المحرك الكهربائي، وهي مواد لا تعيق التيار الكهربائي ولذا تزداد قوة المحرك. ويقام معرض "ماكس 2021" في مدينة جوكوفسك في ريف العاصمة الروسية موسكو في الفترة 20 – 25 يوليو/تموز.