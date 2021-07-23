شركة "روستيخ" توقع عقودا تجاوزت الـ 230 مليار روبل في معرض "ماكس 2021" الجوي

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف، اليوم الجمعة، أن الشركة وقعت عقودا بقيمة تزيد عن 230 مليار روبل (أي ما يعادل نحو 3.11 مليار دولار أمريكي) في معرض "ماكس 2021" الجوي، وهي القيمة التي تجاوزت كل التوقعات.

وقال تشيميزوف للصحفيين: "إن نتائج المعرض الجوي فاقت كل التوقعات، لقد وقعت شركتنا مع الشركاء عقودا بقيمة أكثر من 230 مليار روبل".

ووفقا للبيان الذي أصدرته شركة "روستيخ" فإن " شركة "روس أبورون إكسبورت" وقعت 13 عقدا لتوريد منتجات عسكرية روسية بقيمة تزيد عن مليار يورو. وتشمل القائمة مقاتلات "سوخوي 30 إس إم آي" ومروحيات من طراز "مي35 إم" و"مي17 في 5" ورادارات بالإضافة إلى أسلحة طائرات حديثة ومدرعات ومركبات".

وقدمت شركة "روستيخ" (الشركة الحكومية لتعزيز عملية تصميم وإنتاج وتصدير المنتجات الصناعية ذات التكنولوجيا العالية) حوالي 500 عينة من منتجاتها في المعرض الجوي، بما في ذلك نحو 50 منتجا مطورا جديدا، مثل: الطائرات والمروحيات والطائرات دون طيار والطيران الإلكتروني والمحركات وغير ذلك. ومن بينها طائرة "سوخوي" (تشيك ميت) التكتيكية الجديدة، التي أصبح عرضها حدثًا عالميًا".

Meet the first unmanned participant of MAKS 💁



With the height of 1.2 m its name is the BAS-200. This is a helicopter-type drone and the first unmanned vehicle of the flight program in the history of the MAKS air show.



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ويقام المعرض الجوي "ماكس 2021" في الفترة من 20 إلى 25 يوليو/ تموز الجاري في جوكوفسكي بالقرب من العاصمة موسكو، ووكالة "سبوتنيك" هي الشريك الإعلامي الرسمي العام للعرض الجوي.