بالأرقام… مقارنة بين قوة روسيا والصين في مواجهة أمريكا عسكريا

بدأ الجيشان الروسي والصيني، في 9 أغسطس/ آب، تدريبات عسكرية مشتركة في الصين، تحمل اسم "التفاعل 2021"، وتستمر حتى 13 من الشهر الجاري، ويشارك فيها نحو 10 آلاف جندي من البلدين.

© REUTERS / FRANCIS MASCARENHAS هل يستطيع الجيش الأمريكي مواجهة روسيا والصين في وقت واحد؟ في ساحة تشينغتونغشيا في الصين، بمنطقة نينغشيا، بمشاركة نحو 10 آلاف جندي من الجانبين، إضافة إلى المقاتلات والمدفعية والمدرعات.

ما هي أهداف التدريبات؟

تهدف التدريبات إلى تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين، وتشمل تشكيل هيئة قيادة مشتركة تشرف على عمليات القيادة والسيطرة وعمليات الاستطلاع والاشتباك مع العدو، إضافة إلى أمن المعلومات.

هل هناك تحالف دفاعي بين روسيا والصين؟

لا تعلن موسكو وبكين رسميا أنه يوجد بينهما تحالف دفاعي، لكن محللون عسكريون يعتقدون أن العسكريين من البلدين يمكنهم الوصول إلى أنظمة الاتصالات الإلكترونية، كما يمكنهما إنشاء هياكل قيادة مشتركة.

ما هي القوة العسكرية للجيشين الروسي والصين؟

يحتل الجيشان الروسي والصيني المرتبتين الثانية والثالثة بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.

© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation مناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات "سو - 30 إس إم" و "سو - 35 إس"

ويمتلك الجيشان 7 آلاف و404 طائرة حربية تضم مقاتلات وقاذفات استراتيجية وطائرات اعتراضية، إضافة إلى المروحيات.

ويصل عدد الدبابات التي يملكها جيشا روسيا والصين إلى 16 ألف و205 دبابة، بينما يصل عدد المدرعات إلى 60 ألف و38 مدرعة.

ويبلغ مجموع ما يملكه الجيش الروسي والجيش الصيني من المدافع ذاتية الحركة إلى 9 آلاف و883 مدفع، إضافة إلى 8 آلاف و65 مدفع ميداني.

More than 10,000 Chinese and Russian troops have gathered at a training base in China for the start of a five-day joint military exercise. pic.twitter.com/smf5FiR2xI — South China Morning Post (@SCMPNews) August 10, 2021

ويمتلك الجيشان 6 آلاف و510 راجمة صواريخ، من طرازات متنوعة يمكن استخدامها لإلحاق أكبر قدر من الخسائر بالقوات الأرضية ومواقع العدو الموجودة داخل نطاق عملها.

© AFP 2021 / Mark Schiefelbein / POOL الأسطول الصيني- غواصة مشروع 094 "لونغ مارتش 15" (Long March 15)

ويمتلك الجيشان قوة بحرية ضخمة تضم ألفا و380 وحدة بحرية، بينها 777 وحدة بحرية تابعة للجيش الصيني، الذي يحتل المرتبة الأولى عالميا بين أضخم الأساطيل الحربية.

ما هي القوة العسكرية للجيش الأمريكي؟

يحتل الجيش الأمريكي المرتبة الأولى بين أقوى جيوش العالم، وفقا للتصنيفات العالمية، التي تجعله متقدما على جيشي روسيا والصين، عندما يتم مقارنته بكل منهما منفردا.

© AFP 2021 جندي تابع لقوات المارينيز - الجيش الأمريكي

وتشير الإحصائيات إلى أن الجيش الأمريكي يمتلك 13 ألفا و233 طائرة حربية تشمل طائرات هجومية وقاذفات استراتيجية وطائرات هيمنة جوية، إضافة إلى المروحيات وطائرات الشحن العسكري وطائرات التدريب، وأنواع أخرى من الطائرات.

وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية قوة دبابات تضم 6 آلاف و100 دبابة، بينما يصل عدد المدرعات التي تملكها إلى 39 ألف و253 مدرعة.

ويمتلك الجيش الأمريكي ألفا و465 مدفع ذاتي الحركة وألفين و740 مدفع ميداني، إضافة إلى ألف و366 راجمة صواريخ.

وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أسطول بحري ضم يضم 490 وحدة بحرية، بينهم أكثر من 10 حاملات طائرات وعشرات الغواصات النووية والتقليدية، إضافة إلى العديد من السفن الهجومية وسفن الصواريخ.