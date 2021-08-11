تسجيل
12:33 GMT11 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الروسي

    بالأرقام… مقارنة بين قوة روسيا والصين في مواجهة أمريكا عسكريا

    © AFP 2021
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/1048325024_0:0:1201:676_1200x675_80_0_0_a7c7e1a571514f51c8a487f5c91da34a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202108111049817730-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7/

    بدأ الجيشان الروسي والصيني، في 9 أغسطس/ آب، تدريبات عسكرية مشتركة في الصين، تحمل اسم "التفاعل 2021"، وتستمر حتى 13 من الشهر الجاري، ويشارك فيها نحو 10 آلاف جندي من البلدين.

    قوات الجيش الأمريكي في أفغانستان، 2019
    © REUTERS / FRANCIS MASCARENHAS
    هل يستطيع الجيش الأمريكي مواجهة روسيا والصين في وقت واحد؟
    وتقام التدريبات في ساحة تشينغتونغشيا في الصين، بمنطقة نينغشيا، بمشاركة نحو 10 آلاف جندي من الجانبين، إضافة إلى المقاتلات والمدفعية والمدرعات.

    ما هي أهداف التدريبات؟

    تهدف التدريبات إلى تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين، وتشمل تشكيل هيئة قيادة مشتركة تشرف على عمليات القيادة والسيطرة وعمليات الاستطلاع والاشتباك مع العدو، إضافة إلى أمن المعلومات.

    هل هناك تحالف دفاعي بين روسيا والصين؟

    لا تعلن موسكو وبكين رسميا أنه يوجد بينهما تحالف دفاعي، لكن محللون عسكريون يعتقدون أن العسكريين من البلدين يمكنهم الوصول إلى أنظمة الاتصالات الإلكترونية، كما يمكنهما إنشاء هياكل قيادة مشتركة.

    ما هي القوة العسكرية للجيشين الروسي والصين؟

    يحتل الجيشان الروسي والصيني المرتبتين الثانية والثالثة بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.

    مناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات سو - 30 إس إم و سو - 35 إس
    © Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
    مناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات "سو - 30 إس إم" و "سو - 35 إس"

    ويمتلك الجيشان 7 آلاف و404 طائرة حربية تضم مقاتلات وقاذفات استراتيجية وطائرات اعتراضية، إضافة إلى المروحيات.

    ويصل عدد الدبابات التي يملكها جيشا روسيا والصين إلى 16 ألف و205 دبابة، بينما يصل عدد المدرعات إلى 60 ألف و38 مدرعة.

    ويبلغ مجموع ما يملكه الجيش الروسي والجيش الصيني من المدافع ذاتية الحركة إلى 9 آلاف و883 مدفع، إضافة إلى 8 آلاف و65 مدفع ميداني.

    ويمتلك الجيشان 6 آلاف و510 راجمة صواريخ، من طرازات متنوعة يمكن استخدامها لإلحاق أكبر قدر من الخسائر بالقوات الأرضية ومواقع العدو الموجودة داخل نطاق عملها.

    الأسطول الصيني- غواصة مشروع 094 لونغ مارتش 15 (Long March 15)
    © AFP 2021 / Mark Schiefelbein / POOL
    الأسطول الصيني- غواصة مشروع 094 "لونغ مارتش 15" (Long March 15)

    ويمتلك الجيشان قوة بحرية ضخمة تضم ألفا و380 وحدة بحرية، بينها 777 وحدة بحرية تابعة للجيش الصيني، الذي يحتل المرتبة الأولى عالميا بين أضخم الأساطيل الحربية.

    ما هي القوة العسكرية للجيش الأمريكي؟

    يحتل الجيش الأمريكي المرتبة الأولى بين أقوى جيوش العالم، وفقا للتصنيفات العالمية، التي تجعله متقدما على جيشي روسيا والصين، عندما يتم مقارنته بكل منهما منفردا.

    جندي تابع لقوات المارينيز - الجيش الأمريكي
    © AFP 2021
    جندي تابع لقوات المارينيز - الجيش الأمريكي

    وتشير الإحصائيات إلى أن الجيش الأمريكي يمتلك 13 ألفا و233 طائرة حربية تشمل طائرات هجومية وقاذفات استراتيجية وطائرات هيمنة جوية، إضافة إلى المروحيات وطائرات الشحن العسكري وطائرات التدريب، وأنواع أخرى من الطائرات.

    وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية قوة دبابات تضم 6 آلاف و100 دبابة، بينما يصل عدد المدرعات التي تملكها إلى 39 ألف و253 مدرعة.

    ويمتلك الجيش الأمريكي ألفا و465 مدفع ذاتي الحركة وألفين و740 مدفع ميداني، إضافة إلى ألف و366 راجمة صواريخ.

    وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أسطول بحري ضم يضم 490 وحدة بحرية، بينهم أكثر من 10 حاملات طائرات وعشرات الغواصات النووية والتقليدية، إضافة إلى العديد من السفن الهجومية وسفن الصواريخ.

    بالأرقام...كم ينفق العالم على جيوشع في عام 2019
    © Sputnik
    بالأرقام...كم ينفق العالم على جيوشع في عام 2019

    انظر أيضا:

    5 أسلحة يابانية تقلق الجيش الصيني... صور
    كتائب الجحيم... سلاح مرعب في الجيش الروسي
    هل يستطيع الجيش الأمريكي مواجهة روسيا والصين في وقت واحد؟
    أمريكا تختبر راجمة صواريخ بعيدة المدى لاستخدامها ضد الجيش الصيني
    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, الصين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الروسيتان سفيتلانا كوليسنيتشينكو وسفيتلانا روماشينا أثناء فقرتهن للسباحة الإيقاعية في أولمبياد طوكيو 2020، 4 أغسطس 2021
    نصف الكرة الأرضية يحترق... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لهم
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لهم
    كم تدفع الدول للرياضيين الحاصلين على ميدالية أولمبية؟
    كم تدفع الدول للرياضيين الحاصلين على ميدالية أولمبية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك