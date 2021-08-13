عبر النار... الجنود الروس يبدون مهارات مدهشة في التدريبات

وعبر مندوب مجلة "بوبولار ميكانيكز" عن إعجابه بقدرة الجنود الروس والأوزبك على اجتياز شتى العوائق، وبالأخص العوائق النارية، مشيرا إلى أن جنود القوات الخاصة الروسية أظهروا بسالتهم المتميزة حين قفزوا عبر حلقة نارية أو ساروا في نفق تشتعل فيه النار.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات حلف شمال الأطلسي لا تتدرب على اجتياز عوائق من هذا النوع حين تنفذ مشاريعها التدريبية.

وتضمنت فعاليات المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا وأوزبكستان التي جرت في ميدان رماية تابع للجيش الأوزبكي يقع عند حدود أفغانستان وشارك فيها حوالي 1500 جندي وضابط، صد هجوم المسلحين. واستعانت القوات التي قامت بصد الهجوم بالدبابات والمدفعية. وساعدتهم طائرات الهليكوبتر وقاذفات القنابل "تو-22إم3".