منصة روسية مطورة تطلق النار أوتوماتيكيا تشكل درعا للأليات العسكرية أثناء الحركة

قال مصدر إعلامي في شركة "أورال فاغون زافود"، للصحفيين إن منصة أسلحة "أوخوتنيك" بدئ بتصنيعها بعد أن اجتازت الاختبارات بنجاح.

وأشار المصدر إلى أن المنصة المسماة بـ"أوخوتنيك" مخصصة لحمل مختلف الأسلحة. حيث يمكن تركيبها وتثبيتها على سبيل المثال لا الحصر، في عربة "تايفون" المدرعة.

© Sputnik . Vitaly Timkiv مدرعة "تايفون بي في أو"

الجدير بالذكر، أن منصة "أوخوتنيك" صنعت بهدف تثبيت الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد، في وقت سابق، لكن تم أخيرا تطويرها بشكل كبير وتعديلها لترتفع فاعليتها في إصابة الهدف بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%.

بالإضافة إلى عمليات التطوير التكنولوجي، زودت المنظومة بمدفع رشاش جديد ومتطور أيضا.

وتطلق منصة "أوخوتنيك" النار بشكل أوتوماتيكي حسب توجيهات الجندي الذي يتحكم فيها عن بعد.

ويمكنها أن تطلق النار على هدف محدد يبعد عنها نحو 1 كم أثناء السير بسرعة من 20 إلى 30 كم في الساعة. وتتسع مخازنها لـ1000 طلقة.