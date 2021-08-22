روسيا تختبر مجمعا جديدا لتتبع السفن في القطب الشمالي

اختبرت روسيا أحدث مجمع لرصد الوضع البحري "ستراتيغيا" على منصة متنقلة، يمكن استخدامها في منطقة القطب الشمالي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمجمع "إر تي إي سيستيمي".

وقال المدير العام يوري أنوشكو: "نضاعف نطاق استخدام "ستراتيغيا" من خلال وضع البرنامج والمجمع التحليلي على منصة متنقلة. يمكن أيضًا استخدام المجمع في الأماكن التي يصعب الوصول إليها على ساحل القطب الشمالي الروسي. النسخة المحمولة من المجمع اجتازت اختبارات أولية في هذا المجال".

تم تطوير المجمع في معهد أبحاث الاتصالات الراديوية بعيدة المدى (وهو جزء من إر تي إي سيستيمي). سيتم تقديمه لأول مرة في المعرض الدولي آرميا- 2021.

سيقام معرض "آرميا-2021" في الفترة من 22 إلى 28 أغسطس/ أب في حديقة باتريوت في كوبينكا بالقرب من موسكو.