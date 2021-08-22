تقديم منصة اتصالات جديدة في منتدى "آرميا-2021"

وفقًا للمطورين، تتمتع منصة eXpress بفرص كبيرة لجعل الاتصال في المؤسسة سريعًا ومريحًا، مما يوفر أمانًا عاليًا للمعلومات. المنصة مدرجة في السجل الموحد لبرامج الكمبيوتر وقواعد البيانات الروسية (سجل البرامج المحلية).

قال أندريه فراتسكي، المدير التنفيذي لـ eXpress، عشية افتتاح "آرميا-2021": "يسعدنا أن نقدم إمكانيات المنصة الذتي نقدمها في المنتدى. هذا منتج حديث، على عكس الخدمات العامة، توفر وظائف واسعة وأمن البيانات. أهم مشاكل المنظمات الكبيرة هو التحكم في البيانات. تمنح eXpress الثقة بأن المعلومات محمية. بالإضافة إلى ذلك، يسمح فريق كبير من المطورين ذوي الخبرة بتخصيص المنصة وفقًا لخصائص العميل".

سيتم تقديم منصة eXpress في جناح شركاء الشركة إن بي أو "أنغستريم". سيكون الجيش قادرا على استخدام المنصة في أماكن العمل المجهزة خصيصًا بنظام "باسبورت" الآلي لتحديد وتسجيل الجنود، والذي طورته شركة "أنغستريم" غير الحكومية، وكذلك على الأجهزة المحمولة المحمية الخاصة.

وأضاف فاديم ماليوكوف، المدير العام للشركة غير الحكومية: "يتحد نظام "باسبورت" في مساحة معلومات واحدة ويسمح بإدارة مختلف مكونات الخدمة العسكرية. وسيؤدي تضمين برنامج eXpress الخاص بالشركات في هذه السلسلة إلى تبسيط عملية الاتصال بشكل كبير للجيش، الذين يتعين عليهم الامتثال لتدابير صارمة لحماية المعلومات".

سيقام معرض "آرميا-2021" في الفترة من 22 إلى 28 أغسطس/ أب في حديقة باتريوت في كوبينكا بالقرب من موسكو.