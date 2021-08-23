بيلاروسيا والإمارات تؤكدان اهتمامهما المشترك بتطوير التعاون العسكري

أكدت بيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، اهتمامهما المشترك بتطوير التعاون العسكري التقني الذي يعود بالفائدة على الطرفين في مجموعة واسعة من المجالات.

وقال الممثل الرسمي للجنة الصناعة العسكرية الحكومية، فلاديمير لافرينيوك: "بدأ اليوم الثاني للمنتدى العسكري التقني "آرميا 2021" ضمن برنامج أعمال الوفد البيلاروسي، باجتماع بين رئيس لجنة الصناعة العسكرية الحكومية، دميتري بانتوس، ونائب وزير الدفاع للدعم والصناعات الدفاعية الإماراتي، الجابري مبارك سعيد، وفقا لما نقلته صحيفة "بيلتا" البيلاروسية.

كما ناقش الطرفان تنفيذ العقود الحالية وآفاق التفاعل بين البلدين، ولوحظ الاهتمام بالتعاون لتبادل المنفعة.

من جانب آخر، التقى رئيس لجنة الصناعة العسكرية الحكومية، دميتري بانتوس، مع المدير العام لهيئة الخدمات المشتركة لشركة "كرونستدت" الروسية، سيرغي بوغاتيكوف، وأطلع الطرفان بعضهما على إمكانيات الشركات في مجال إنشاء الطائرات المسيرة، كما ناقشا المشاريع الواعدة في هذا المجال، وأبديا اهتمامهما الثنائي بتطوير التفاعل.

وتم التوقيع على اتفاقية تعاون بين منظمة اللجنة الحكومية للصناعات العسكرية وشركة "كرونستدت" الروسية لصناعة وتطوير المعدات والطائرات دون طيار.

تقوم شركة "كرونستدت" الروسية بتطوير طائرات مسيرة يمكنها تجاوز أنظمة الدفاع الجوي بشكل مستقل، وستقوم الطائرات المسيرة تلقائيا بتحليل الموقف في ساحة المعركة واتخاذ القرارات اللازمة.

الطائرات الروسية المسيرة ليست أدنى من نظيراتها، بما في ذلك المركبات الصينية والإسرائيلية.