الدفاع الجوي: "بانتسير" الروسية تزداد قوة لمكافحة الطائرات المعتدية

وازدادت "بانتسير" الجديدة قدرة على مكافحة الطائرات المعتدية، وبالأخص الطائرات المسيّرة. فمثلا، ازداد مداها المجدي بنسبة 30 في المئة عند اعتراض الطائرات المسيرة.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في حديث متلفز، إن مدى "بانتسير" الجديدة التي تم تسليمها إلى القوات المسلحة الروسية أخيرا ازداد بنسبة 30 في المئة لاكتشاف الطائرات المسيرة دون طيار واعتراضها.

وتحمل الوسيلة الجديدة التي تكافح الطائرات المعتدية بالصواريخ والقذائف المدفعية اسم "بانتسير-إس إم". وأفاد تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن "بانتسير-إس إم" حصلت على رادار مطوّر لاكتشاف الأهداف ورادار جديد لتتبع وتعقب الأهداف. وأضيف نوع جديد من الصواريخ إلى أسلحتها. وازدادت مساحة المنطقة التي تحميها "بانتسير" الجديدة 2.7 مرة. وتستطيع "بانتسير-إس إم" أن تصيب هدفا يبعد عنها بـ30 كيلومترا، مرتفعا من 20 كيلومترا، وتقدر على اكتشاف أهداف منخفضة الاستبانة.

كما تملك القوات الروسية وسائل إلكترونية أيضا لمكافحة الطائرات المسيرة تصيبها بالشلل لتبدو الطائرة المسيرة المستهدفة كأنها حمامة مشلولة، وفقا لوزير الدفاع.