"روس كوسموس": مستعدون لمواصلة تسليم محركات "RD-180" إلى الولايات المتحدة

وقال روغوزين في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك" اليوم السبت، "لقد شكلوا مخزونًا كبيرًا من محركاتنا RD-180 لدعم إطلاق صواريخهم، بما في ذلك تلك الموجودة في برنامج Boeing المأهول. إذا قرروا فجأة شراء المزيد، فدعهم يتصلوا بنا وسنكون سعداء بالتعاون".
وأضاف روغوزين: "بالنسبة لمحرك RD-181 ، ستستمر علاقتنا مع الشريك الأمريكي".
وسمحت الحكومة الروسية، في وقت سابق، لشركة "روس كوسموس"، بالتفاوض بشأن توريد محركات RD-181M إلى الولايات المتحدة، والتي تمثل المرحلة التالية في تطوير RD-180.
زودت روسيا الولايات المتحدة بمحركين: RD-180 (المستخدم في المرحلة الأولى من صاروخ أطلس 5) وRD-181. تم شحن 122 محركًا من طراز RD-180 إلى أمريكا منذ عام 1999، تم استخدام 93 منها بالفعل، وفقًا لـ" NPO Energomash ".
تم تسليم الدفعة الأخيرة من محركات الصواريخ الروسية RD-180 في أبريل/ نيسان الماضي.
وأخبرت الولايات المتحدة أنها تعتزم إيقاف تشغيل صواريخ أطلس باستخدام RD-180 في منتصف عام 2020. لاستبدال طاروخ أطلس، يتم إنشاء صاروخ فولكان بمحركات BE-4 الأمريكية من Blue Origin.
يتم وضع محرك RD-181 في المرحلة الأولى من صاروخ Antares (اثنان لكل منهما). في المجموع، تم تسليم 22 محركًا إلى الولايات المتحدة منذ عام 2015، تم استخدام 18 منها بالفعل.
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