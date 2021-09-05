السفارة الأمريكية: القوات الخاصة من مصر وأمريكا تنفذ تدريبات لأول مرة من نوعها

أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة، عن قيام قوات العمليات الخاصة المصرية والأمريكية بتدريبات لأول مرة من نوعها.

وقالت السفارة إن القوات قامت بتنفيذ تدريبات القفز الحر باستخدام المظلات ذات الفتح المنخفض من ارتفاعات عالية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

واعتبرت السفارة أن التدريبات المشتركة ومثل هذا النوع من التدريبات يعمل على زيادة الخبرات داخل المنطقة، وتعلم القوات بعضها من بعض.

أعلن الجيش المصري أن فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع" 2021، ستنطلق غدا الخميس بمشاركة 21 دولة.

وتتم التدريبات بمشاركة 21 دولة خلال الفترة من 2 وحتى 17 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتعد مناورات "النجم الساطع" من أكبر التدريبات المتعددة الجنسيات في العالم.

وتقام مناورات "النجم الساطع" في مصر بصفة دورية، وبدأت عقب توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ويجري تنفيذها كل عامين.