الدفاع الروسية: مقاتلة "ميغ-31" تعترض طائرة دورية نرويجية فوق بحر بارنتس

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيانات وزارة الدفاع الروسية، ففي يوم الـ 11 من شهر أيلول/ستمبر، رصدت وسائل المراقبة والتحكم في المجال الجوي فوق بحر بارنتس هدفا جويا يقترب من الحدود الروسية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "قامت مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" تابعة لقوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي بالتحليق للتعرف على هوية الهدف ومنعه من انتهاك الحدود الروسية. وقد قام طاقم المقاتلة بتحديد الهدف، وتبين أنه طائرة دورية من طراز "أوريون" تابعة للقوات الجوية النرويجية، وقام بمرافقتها فوق بحر بارنتس".

يذكر أنه سبق وأعلن القائد العام للقوات الفضائية الجوية الروسية أنه كان قد زاد في الآونة الأخيرة، عدد الطلعات التي تقوم بها الطائرات التابعة لحلف الناتو بالقرب من الحدود الدولية لروسيا، وذلك ليس فقط طائرات استطلاع وإنما طائرات قتالية.