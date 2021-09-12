مجلة أمريكية تحذر من قدرات "جنونية" للصواريخ الإيرانية

تمتلك إيران أضخم قوة صاروخية في الشرق الأوسط، وأصبح لديها بنية تحتية تمكنها من تطوير صواريخ جديدة بقدرات جنونية، ويشمل ذلك الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة.

ذكرت ذلك مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، في تقرير عن الصواريخ الإيرانية، التي تمثل قوة الردع القصوى للجيش الإيراني.

وفي الوقت الذي تواصل فيه إيران تطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى، تقوم بإجراء تجارب صاروخية لصواريخ قصيرة المدى في بعض العمليات العسكرية.

وتواصل إيران تطوير قدراتها الصاروخية رغم مطالبات الولايات المتحدة الأمريكية لطهران بالتخلي عن أي صوريخ لديها القدرة على حمل رؤوس نووية.

ما هو حجم ترسانة إيران الصاروخية؟

تمتلك إيران أضخم ترسانة صاروخية في الشرق الأوسط، بحسب المجلة الأمريكية، التي أشارت إلى أن الترسانة الصاروخية الإيرانية هي الأكثر تنوعا من حيث طرازات الصواريخ ومدى كل منها.

وتقول المجلة إن ترسانة إيران الصاروخية تضم آلاف الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، التي يمكنها تنفيذ هجمات صاروخية ضد أهداف في إسرائيل وما بعدها حتى جنوب شرقي أوروبا، ويشمل ذلك الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة.

ولا تمتلك إيران أنواع من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تستخدمها دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، لتنفيذ هجمات نووية على أي هدف في أي مكان حول العالم.

وتشير تقارير أمريكية إلى أنه إذا أرادت إيران امتلاك صواريخ باليستية عابرة للقارات، فإنها ستكون قادرة على تطويرها خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.

© Sputnik أخطر صواريخ إيرانية

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