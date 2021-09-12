اتفاق سري بين واشنطن ودولة آسيوية لنقل الطيارين الأفغان إلى الولايات المتحدة

كشفت صحيفة أمريكية عن اتفاق سري تم بين واشنطن وطشقند لنقل مجموعة من الطيارين الأفغان مع عائلاتهم إلى قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي.

وذكرت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" الأمريكية نقلاً عن مصادر مطلعة أن ​الولايات المتحدة​ و​أوزبكستان​ توصلتا إلى هذا الاتفاق السري والبعيد عن الإعلام.

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن ينقل الأفغان في نهاية هذا الأسبوع إلى القاعدة العسكرية الأمريكية في ​قطر​، حيث ستجري الاستعدادات لتسفيرهم إلى مكان آخر، من دون أن تتضح وجهتهم النهائية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحكومة الأوزبكستانية تعرضت لضغوط شديدة من حركة "طالبان" في ​أفغانستان​ لتسليم الطيارين الذين لجؤوا إلى أوزبكستان على متن طائرات ومروحيات تابعة لسلاح الجو الأفغاني، بعد إستيلاء الحركة على السلطة في البلاد منتصف الشهر الماضي. ويصل مجموع الطيارين الأفغان وذويهم الهاربين في أوزبكستان إلى 585 شخصاً.

وفي 31 آب/أغسطس الماضي، استولت حركة طالبان على مطار كابول كاملا بعد ساعات من إقلاع آخر طائرة عسكرية أمريكية منه وخروج القوات الأجنبية نهائيا من أفغانستان، ليعقبه احتفال مسلحي الحركة بهذا الانسحاب معبرين عن فرحتهم بعودة "النظام الإسلامي".