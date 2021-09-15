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    سفن حربية يابانية أثناء عرض عسكري للأسطول الياباني

    مجلة: الحرب الثالثة بين الصين واليابان ستكون كارثية

    © AP Photo / Shizuo Kambayashi
    رصد عسكري
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    حذّرت مجلة أمريكية من أن المواجهة العسكرية بين الجيشين الصيني والياباني ستؤدي إلى كارثة، مشيرة إلى أن تاريخ الصراع بين الدولتين يجعلنا نتمنى ألا تندلع حرب جديدة بينهما.

    مدمرات حربية يابانية مجهزة برادار إيجيس الأمريكي المتطور أثناء استعراض عسكري للأسطول الياباني
    © AP Photo / Itsuo Inouye
    5 أسلحة يابانية تقلق الجيش الصيني... صور
    وقالت "ناشيونال إنترست"، في تقرير عن الحرب الصينية اليابانية إن الامبراطورية اليابانية في قرن استطاعت أن تزيح الصين عن قمة الهرم في القارة الأسيوية بحرب محدودة في القرن التاسع عشر الميلادي.

    وتابعت: "في المقابل تريد الصين في الوقت الحالي، وفقا لرؤيتها، أن تستعيد وضعها القديم".

    هل هناك أسباب لاندلاع الحرب؟

    تقول المجلة إنه يمكن الافتراض بعدم وجود الولايات المتحدة الأمريكية ضمن أي حسابات عسكرية بتلك المنطقة، وتحديد الأسباب التي يمكن أن تقود للحرب بين الصين واليابان.

    وتابعت: "يعد أرخبيل "جزر سينكاكو" من أهم بؤر التوتر بين البلدين".

    ويضاف إلى ذلك رغبة الصين في فرض سيطرتها البحرية على الطرق البحرية واستخدام قوتها العسكرية في فرض سيطرتها على الأجواء في شرق البلاد.

    مقاتلة صينية J-20
    Alexandr Chechin
    مقاتلة صينية J-20

    كما تمثل الثروات الطبيعية تحت سطح البحر واحدا من الأسباب التي يمكن أن تقود للصراع من أجل تحديد المناطق الاقتصادية لكل دولة.

    ما هو تاريخ الصراع بين الدولتين؟

    الحرب العالمية الثانية (1939-1945). البارجة الأمريكية ميسوري. توقيع قانون الاستسلام الياباني في 2 سبتمبر 1945.
    © Sputnik
    ذكرى استسلام الجيش الياباني في الحرب العالمية الثانية
    في الفترة بين عامي 1894 و1895، اندلعت الحرب الصينية اليابانية الأولى، واستطاعت خلال الإمبراطورية اليابانية أن تقلب موازين القوى في آسيا بعدما سحقت الأسطول الصيني.

    أما الحرب الصينية اليابانية الثانية فاندلعت في الفترة بين عامي 1937 و1945، أي أنها بدأت قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية وانتهت بانتهائها.

    ما هي قدرات الجيشين في 2021؟

    بعد مرور أكثر من قرن من الزمن على الحرب الصينية اليابانية الأولى ونحو 7 عقود على الحرب الثانية، أصبح الجيشان الصيني والياباني في المرتبتين الثالثة والخامسة عالميا.

    ما هو سر خطورة الحرب الثالثة إذا اندلعت؟

    في الحرب الأولى تواجهت الدولتان مباشرة، وفي الحرب الثانية كان كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية يدعمان الصين ضد اليابان، خاصة خلال سنوات الحرب العالمية.

    لكن الحرب الصينية اليابانية الثالثة، ستكون كارثية إذا اندلعت، لأنها لن تكون قاصرة على الدولتين، بحسب المجلة الأمريكية، التي أشارت إلى أنه من المؤكد أن أمريكا ستكون طرفا مباشرا في تلك الحرب لدعم اليابان.

    5 أسلحة فتاكة تمكنت الصين من استنساخها
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    5 أسلحة فتاكة تمكنت الصين من استنساخها

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    الكلمات الدلالية:
    الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
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