روسيا تطور مسدسا رشاشا للقوات الخاصة بمستوى عال جدا

وقال رئيس مكتب مبيعات الأسلحة الصغيرة في روسيا، فاديم أستاشين:

"إن مسدس "KEDR-PARA" الذي طوره مصنع "زلاتماش" الروسي لتصنيع الأسلحة هو مخصص لوحدات إنفاذ القانون والقوات الخاصة".

وأوضح أستاشين أن "المسدس الرشاش من عيار 9х19 مصمم للقتال المباشر نظرا لصغر حجمه ووزنه نسبيا، حيث أنه يتميز بقوة عالية لإطلاق النار بقيمة 100 طلقة في الدقيقة؛ والسرعة الأولية للرصاصة تصل إلى 430 مترا في الثانية، وطاقة فوهة الرشاش تصل إلى 638 جول، كما أنه يستحمل 10 آلاف طلقة داخل مورّده".

Предприятие «Роскосмоса»«Златмаш» разработало новый пистолет-пулемет «КЕДР-PARA» для вооружения правоохранительных органов и сил спецназа, испытания начнутся в 2022 году:https://t.co/HZ9ttxIRJ6 pic.twitter.com/5AeaXReh36 — Известия (@izvestia_ru) September 19, 2021

وقال رئيس مكتب مبيعات مصنع "زلاتماش": "إن السلاح الجديد يتمتع بمدى إطلاق فعال يصل إلى 100 متر ودقة تصوير على هذه المسافة تصل إلى 150 ملم، وهذه المؤشرات تستبعد تماما الهزيمة العرضية أثناء العمليات القتالية وتسمح بضرب القوى العاملة المجهزة بدروع واقية من الرصاص".

كما أشار أستاشين إلى أنه "في أغسطس/ آب الماضي، تم اختبار "KEDR-PARA" بنجاح تحت إشراف مؤسسة "المعدات الخاصة والاتصالات" التابعة لوزارة الشؤون الداخلية الروسية. واقترحت الوحدات التي اختبرت المسدس الرشاش الجديد تزويده بنظام سكة قياسي عسكري يوفر منصة تثبيت لـملحقات السلاح النّاري. بحيث يمكن تثبيت العديد من الملحقات عليه، مثل: المصباح اليدوي، محدد الليزر. وتم إجراء مثل هذه التغييرات بالفعل على التصميم.

وأضاف أستاشين: "من المقرر أن تجري روسيا اختبارات للمسدس الرشاش الجديد في أوائل عام 2022، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بوضعه حيز الخدمة".