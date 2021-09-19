مجلة: لماذا تحرص إسرائيل على امتلاك قوة عسكرية هائلة؟

قالت مجلة أمريكية إن إسرائيل لا تزال في وضع استراتيجي محفوف بالمخاطر، مشيرة إلى أن من وصفتهم بـ "الأعداء" يحيطون بها وأن ذلك هو سر حرصها على امتلاك قوة عسكرية هائلة.

ونشرت "ناشيونال إنترست" تقريرا عن إسرائيل تتحدث فيه عن عدم قدرتها على تطوير علاقات إيجابية ومستقرة طويلة الأمد مع جيرانها والقوى الإقليمية في المنطقة، إضافة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتابعت: "كل ذلك يعني أن عدم الشعور بالأمان لدى إسرائيل لا يزال قائما رغم هيمنتها العسكرية في البر والبحر والجو".

فمنذ عام 1948، حرصت إسرائيل على امتلاك قوة عسكرية فعالة ذات قدرات كبيرة اعتمدت على إمدادات الأسلحة التي كانت مستخدمة في الحرب العالمية الثانية.

ومنذ ذلك الحين حرصت إسرائيل على تطوير جيشها وتجهيزه بأحدث الأسلحة والتقنيات العسكرية في العالم، إضافة إلى حرصها على تطوير صناعات دفاعية محلية جعلت جيشها من أكثر الجيوش المتطورة تقنيات في العالم.

ما هي قوة الجيش الإسرائيلي في 2021؟

أصبح الجيش الإسرائيلي يحتل المرتبة رقم 20 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.

© AFP 2021 / Jack Guez القوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية "هاتزيريم"، بئر السبع، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017

وأصبح إجمالي عدد جنود الجيش الإسرائيلي 643 ألف جندي بينهم 170 ألفا (قوات عاملة)، بينما أصبحت القوة الجوية للجيش الإسرائيلي تمتلك 595 طائرة، تضم مجموعة من أحدث المقاتلات الحربية في العالم أبرزها "إف 35" الشبحية الأمريكية، و"إف 15".

وأصبحت إسرائيل تمتلك أسطولا حربيا يحتل المرتبة رقم 35 بين أقوى الأساطيل في العالم بعدد وحدات يصل إلى 65 وحدة بحرية بينها 5 غواصات.

ويضاف إلى ذلك القوة البرية للجيش الإسرائيلي الذي يمتلك 1650 دبابة و7500 مدرعة و650 مدفعا ذاتي الحركة و300 مدفع ميداني و100 راجمة صواريخ.

© Sputnik مقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية

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