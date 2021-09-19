ما هو موقف الصين من "التحالف النووي الثلاثي" بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا؟

انتقدت الصين الاتفاق النووي الثلاثي الذي وقعته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا ويسمح لجيش الأخيرة بامتلاك غواصات نووية يتم تطويرها محليا بدعم أمريكي بريطاني رغم أنها دولة غير نووية وفقا للاتفاقيات الدولية.

ذكرت ذلك مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، مشيرة إلى قول المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن التعاون في مجال الغواصات النووية بين الدول الثلاث يقوض السلام والاستقرار في المنطقة.

وتابع: "سيؤدي ذلك إلى الإسراع في وتيرة سباق التسلح بين القوى الإقليمية، كما أنه سيقوض الجهود الدولية الخاصة بالحد من التسلح".

وأكدت الصين أن التحالف الجديد يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تستخدمها التكنولوجيا النووية لتحقيق مكاسب جيوسياسية، وهو ما يعني أنهما يكيلان بميكيالين في هذا الأمر ويقومان بتصرفات غير مسؤولة.

وانتقدت الصين قيام الدولتين بدعم أستراليا لإنتاج وتطوير غواصات نووية ذات أهداف عسكرية رغم أنها دولة غير نووية وفقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن.

What are the regional reactions to the new US-UK-Australia security pact? https://t.co/D0juaNCuwb pic.twitter.com/LtUEYARhzp — Defense News (@defense_news) September 17, 2021

وبينما أبدت الصين غضبها من تكوين تحالف بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، فإن دول دولة أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تجاوبت مع هذه الخطوة بحذر.

فبينما رحبت اليابان بهذه الاتفاقية، مشيرة إلى أنها تساهم في تأمين ممرات الملاحة العالمية في المنطقة، قالت إندونيسيا إنه يجب على أستراليا أن تتذكر أنها دولة غير نووية، وقالت سنغافورة إنها تأمل أن يكون لتلك الخطوة آثار إيجابية على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأعلنت الدول الثلاث توقيع الاتفاقية، التي تحمل اسم "أوكواس"، لتكون إطار يتم من خلاله تقديم الدعم التكنولوجي إلى أستراليا بصورة تمكنها من تطوير غواصات نووية محليا.

وتم توقيع الاتفاقية في اجتماع افتراضي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون.

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