طائرة عسكرية عملاقة تتحرك عكس الاتجاه على طريق سريع... فيديو

تعد طائرة "سي 130" المعروفة باسم "هيركوليز" واحدة من أضخم طائرات النقل العسكري، التي تستخدمها القوات الجوية الأمريكية إضافة إلى القوات الجوية لعشرات الدول حول العالم بطرازاتها المختلفة.

وتتميز تلك الطائرة بقدرتها على نقل كميات ضخمة من العتاد العسكري والجنود إلى أي مكان حول العالم ويمكنها الهبوط والإقلاع على الطرق غير الممهدة.

#Watch an @USAFReserve C-130J Super Hercules #backup on a four-lane highway in Wyoming. This was the kickoff event for Rally in the Rockies 2021. The exercise incorporates personnel across the joint force and robust integration of mobility and fighter aircraft. #SundayMorning pic.twitter.com/pxMC7HrQNO — USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) September 26, 2021

ويظهر مقطع فيديو، نشرته الصفحة الرسمية لقيادة النقل التابعة للجيش الأمريكي طائرة "هيركوليز"وهي تتحرك إلى الوراء على طريق سريع في ولاية وايومنغ الأمريكية.

وأوضح موقع شركة لوكهيد مارتين الأمريكية أن حمولة الطائرة، المصنفة ضمن طائرات النقل العسكري العملاقة، تصل إلى نحو 20 ألف طن، تشمل جنودا مظليين وعتادا عسكريا متنوعا.

معلومات عن طائرة "سي 17 غلوب ماستر 3"

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