خبير أمريكي: خطوة عسكرية صينية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة للعالم أجمع

كشفت مجلة عسكرية أمريكية في تقرير لها أن الصين تعتزم شراء مقاتلات مروحية من طراز "كا 52 ك" الروسية، وذلك لتعزيز انتشار قواتها الجوية في ظل ارتفاع المواجهة مع الولايات المتحدة.

وعلق الخبير الأمريكي العسكري، سيباستيان روبلين، في التقرير على الأنباء المنتشرة بشأن اعتزام الصين القيام بصفقة لشراء مروحيات حديثة من روسيا من طراز "كا 52 ك"، قائلا: "هذه الخطوة الصينية ستكون بمثابة الإشارة العلنية للمجتمع الدولي حول نوايا الصين المستقبلية".

وذكر موقع صيني، أخيرا، أن السلطات تفكر بشراء نحو 36 مروحية هجومية روسية من طراز "كا 52 ك"، حيث أن وجودها مع الصينيين سيؤدي إلى عواقب وخيمة وخطيرة، بحسب التقرير الأمريكي.

وأشار التقرير إلى أن الخطوة الصينية ستعني احتلال بكين قائمة الزبائن الأكثر شراءا للأسلحة الروسية، وذلك بعد قيامها بصفقات شراء أنظمة صواريخ "إس 400" وطائرات "سو 35" والصفقة المزمع توقيعها لشراء الطوافات الهجومية 36 والتي ستبلغ كلفتها نحو 72 مليون دولار أمريكي.

ومن جهته، لم يستبعد الخبير تسليم عدة نسخ من مروحيات "كا 52 ك" للخبراء الصينيين لدراسة خصائصها التقنية بالتفصيل، حيث تسعى الصين إلى تطوير نماذج طائرات الهليكوبتر الخاصة بها، ويمكن لدراسة الآلات الروسية أن تسرع هذه العملية.

وقال سيباستيان روبلين: "ولكن حتى بصرف النظر عن لحظة البحث، فإن شراء المروحيات هو وسيلة سريعة وفعالة لزيادة القوة النارية لقوة الهجوم البرمائية الصينية المتنامية".

وأضاف روبلين: "يمكن استخدام المروحيات الروسية على سفن الإنزال الصينية، حيث يمكنها تعزيز قدرات حاملات الطائرات الصينية.كما أن الخطوة الصينية ستكون بمثابة الإشارة العلنية للعالم أن العلاقات بين بكين وموسكو باتت أكثر من مجرد صداقة.