صاروخ "تسيركون" الروسي يخرج من قاع البحر و"يغير ميزان القوى"... فيديو

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، نجاح تجربة إطلاق صاروخ، يفوق بشكل كبير سرعة الصوت، أطلق من تحت الماء، اعتبره الخبراء "تغييرا لميزان القوى".

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال اجتماع عقده مع قادة القوات المسلحة الروسية عبر الهاتف، اليوم 5 من أكتوبر/ تشرين الأول، إن روسيا تواصل عملها على إنشاء أصناف جديدة من الأسلحة والآليات العسكرية المتطورة.

ومن بين الأسلحة الجديدة التي تم الكشف عنها في الفترة الأخيرة، صاروخ "تسيركون" وهو صاروخ جوّال فرط صوتي تعادل سرعته أضعاف سرعة الصوت ويتم إطلاقه من البحر.

وأجرت القوات البحرية الروسية أخيرا الاختبار التمهيدي النهائي لهذا الصاروخ الفريد، وفقا لوزير الدفاع، حيث أطلق من غواصة مرة من سطح الماء ومرة أخرى من عمق 40 مترا تحت سطح البحر.

من جانبه قال قائد أسطول الشمال الأميرال ألكسندر مويسييف، إن الإطلاق حقق أهدافها في هذه التجربة، التي أكدت قدرة صاروخ "تسيركون" على الانطلاق من تحت الماء بشكل ناجح ودقيق.

وأضاف أن التجربة الحالية والتجارب السابقة أكدت مطابقة الصاروخ للمواصفات القياسية.

وهنأ وزير الدفاع جميع المشاركين في التجربة بالنجاح المحقق، وأعرب عن أمله في إتمام الاختبارات ودخول الصاروخ الخدمة العسكرية في أقرب وقت.

بدوره، اعتبر الخبير العسكري، إيفان كونوفالوف، في تصريحات أدلى بها لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا"، أن "من يملك صاروخ تسيركون يميل ميزان القوى لصالحه" على حد وصفه.