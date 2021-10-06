الجيش الروسي يشيد "بيتا ذكيا" لتدريب مشترك مع الجيش الباكستاني

وقام عناصر من القوات المسلحة الروسية والباكستانية بإزالة الألغام من منشأة يسميها المهندسون العسكريون الروس الذين شيدوها بـ"البيت الذكي".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن العقيد رومان بيسميرتني، رئيس فريق المهندسين العسكريين بالمنطقة العسكرية الجنوبية، أوضح أن البيت الذكي، وهو بيت يحوي مفاجآت ملغومة كثيرة، مخصص لتدريب أفراد القوات الخاصة على تجنب لمس الأشياء الملغومة عندما ينفذون مهمة طرد العدو من المنشأة ويبحثون عن الوثائق فيها. ويتدرب الموجودون في البيت الذكي أيضا على إزالة الألغام بشتى الطرق.

وأصبح المشاركون في التدريب "الصداقة 2021" أول من يتعلم تطهير "البيت الذكي" من الألغام.

ويجري التدريب الروسي الباكستاني المشترك في ميدان مولكينو بإقليم كراسنودار بمشاركة حوالي 200 فرد.