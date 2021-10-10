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    الجيش المصري يرفع راية النصر

    مقارنة بين القوات البرية المصرية والإسرائيلية بعد 48 عاما على حرب أكتوبر

    © AP Photo / Ahmed Tayeb
    رصد عسكري
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    تحتفل مصر بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر/ تشرين الأول، التي شهدت آخر مواجهة عسكرية بين الجيشين المصري والإسرائيلي عام 1973، اللذان يحتلان المرتبتين الـ 13 والـ 20 بين أقوى 140 جيشا في العالم في عام 2021.

    مقاتلة مصرية تشارك في المناورات
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    حرب أكتوبر أعادت للعرب كرامتهم... قائد القوات الجوية المصرية يتحدث عن أطول معركة جوية في التاريخ
    وتشمل قدرات القوات البرية للجيشين المصري والإسرائيلي عدد الجنود والعتاد العسكري الذي يضم الدبابات والمدافع وراجمات الصواريخ وأسلحة أخرى بحسب تقرير عن الجيشين نشره موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

    ما هي قدرات القوات البرية المصرية؟

    يحتل الجيش المصري المرتبة رقم 13 بين أقوى جيوش العالم، ويصل عدد جنوده إلى نحو 1.3 مليون جندي، بينهم 480 ألف جندي احتياطي.

    • ويمتلك الجيش المصري قوة دبابة تصنف في المرتبة رقم 6 عالميا بعدد 3 آلاف و735 دبابة.

    ويصل عدد المركبات المدرعة التي يمتلكها الجيش المصري إلى 11 ألف مدرعة.

    أما المدفعية فيمتلك الجيش المصري ألفًا و165 مدفعا ذاتي الحركة وألفين ومئتي مدفع ميداني، إضافة إلى ألف و235 راجمة صواريخ.

    ما هي قدرات القوات البرية الإسرائيلية؟

    يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة رقم 20 بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويصل عدد جنوده إلى 643 ألف جندي بينهم 465 ألف جندي قوات احتياطية.

    ويصل عدد المركبات المدرعة في الجيش الإسرائيلي إلى 7 آلاف و500 مدرعة.

    أما قوة المدفعية في الجيش الإسرائيلي فتضم 650 مدفع ذاتي الحركة و300 مدفع ميداني، إضافة إلى 100 راجمة صواريخ.

    ما هي أشهر المعارك البرية بين الجيشين؟

    شهدت حرب السادس من أكتوبر مواجهات كبرى بين الجيشين المصري والإسرائيلي منذ اندلاعها حتى توقف القتال في الـ 28 من أكتوبر من ذات العام.

    وكانت معركة المزرعة الصينية واحدة من أشهر تلك المعارك ووقعت يومي 15 و16 أكتوبر، على الضفة الشرقية لقناة السويس.

    وفي تلك المعركة تمكنت القوات المصرية من تحقيق انتصار كبير، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

    إنفوجرافيك... مقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية
    © Sputnik
    مقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية

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