ما هي المقاتلة التي قادت الهجمات الجوية الإسرائيلية على مصر وسوريا في حرب أكتوبر؟

تعد مقاتلات فانتوم "إف 4" واحدة من أشهر المقاتلات الحربية التي اعتمد عليها الجيش الإسرائيلي في تنفيذ هجمات جوية على مواقع الجيشين المصري والسوري، خلال معارك حرب الـ 6 من أكتوبر/ تشرين الأول.

وتحتفل مصر بالذكرى رقم 48 لحرب السادس من أكتوبر، التي خاضها الجيشان المصري والسوري ضد الجيش الإسرائيلي عام 1973.

ويقول موقع الموسوعة البريطانية "بريتانيكا" إن مقاتلات "إف 4" كانت تمثل رأس الحربة للقوات الجوية الإسرائيلية التي كانت تهاجم قواعد الصواريخ والمطارات المصرية والسورية خلال حرب أكتوبر.

متى حصلت إسرائيل على مقاتلات فانتوم "إف 4"؟

حصلت إسرائيل على أول دفعة من مقاتلات فانتوم "إف 4" من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1968، وفقا لتقرير عن الطائرة نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ووافقت الإدارة الأمريكية في ذلك الحين على صفقة طائرات فانتوم تضم 50 طائرة إضافة إلى الأسلحة الخاصة بها وعمليات الصيانة وقطع الغيار والتدريب.

وكانت الصفقة تضم 6 طائرات مخصصة لمهام الاستطلاع إضافة إلى امتلاكها قدرات قتالية.

وكانت تلك الصفقة بمثابة ترقية كبيرة للقدرات القتالية للقوات الجوية الإسرائيلية.

وكانت صفقة مقاتلات فانتوم في ذلك الحين مؤشرا لحجم الالتزام الأمريكي تجاه أمن إسرائيل.

ومثلت تلك الصفقة نقطة تحول في السياسة الخارجية الأمريكية بشأن منطقة الشرق الأوسط التي أصبحت قائمة على دعم إسرائيل بقدرات عسكرية تسمح لها بالتفوق على جيرانها العرب.

ما هي مميزات مقاتلات فانتوم "إف 4"؟

هي مقاتلة وقاذفة ثنائية المحركات مزودة بمقعدين سرعتها ضعف سرعة الصوت ومصممة للعمل في كل الأجواء.

وكانت تلك الطائرة أسرع مقاتلة في القوات الجوية الأمريكية عندما دخلت الخدمة عام 1961، وكانت تتميز بقدرتها على التحليق على ارتفاعات كبيرة لمسافات طويلة.

© Sputnik مقارنة بين القوات الجوية المصرية والإسرائيلية في حرب أكتوبر

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