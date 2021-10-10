تسجيل
10:43 GMT10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مقاتلة إسرائيلية من طراز فانتوم -4 في عام 2003

    ما هي المقاتلة التي قادت الهجمات الجوية الإسرائيلية على مصر وسوريا في حرب أكتوبر؟

    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202110101050391170-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%9F/

    تعد مقاتلات فانتوم "إف 4" واحدة من أشهر المقاتلات الحربية التي اعتمد عليها الجيش الإسرائيلي في تنفيذ هجمات جوية على مواقع الجيشين المصري والسوري، خلال معارك حرب الـ 6 من أكتوبر/ تشرين الأول.

    مقاتلة مصرية تشارك في المناورات
    arms-expo
    حرب أكتوبر أعادت للعرب كرامتهم... قائد القوات الجوية المصرية يتحدث عن أطول معركة جوية في التاريخ
    وتحتفل مصر بالذكرى رقم 48 لحرب السادس من أكتوبر، التي خاضها الجيشان المصري والسوري ضد الجيش الإسرائيلي عام 1973.

    ويقول موقع الموسوعة البريطانية "بريتانيكا" إن مقاتلات "إف 4" كانت تمثل رأس الحربة للقوات الجوية الإسرائيلية التي كانت تهاجم قواعد الصواريخ والمطارات المصرية والسورية خلال حرب أكتوبر.

    متى حصلت إسرائيل على مقاتلات فانتوم "إف 4"؟

    حصلت إسرائيل على أول دفعة من مقاتلات فانتوم "إف 4" من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1968، وفقا لتقرير عن الطائرة نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

    ووافقت الإدارة الأمريكية في ذلك الحين على صفقة طائرات فانتوم تضم 50 طائرة إضافة إلى الأسلحة الخاصة بها وعمليات الصيانة وقطع الغيار والتدريب.

    وكانت الصفقة تضم 6 طائرات مخصصة لمهام الاستطلاع إضافة إلى امتلاكها قدرات قتالية.

    • وكانت تلك الصفقة بمثابة ترقية كبيرة للقدرات القتالية للقوات الجوية الإسرائيلية.
    • وكانت صفقة مقاتلات فانتوم في ذلك الحين مؤشرا لحجم الالتزام الأمريكي تجاه أمن إسرائيل.

    ومثلت تلك الصفقة نقطة تحول في السياسة الخارجية الأمريكية بشأن منطقة الشرق الأوسط التي أصبحت قائمة على دعم إسرائيل بقدرات عسكرية تسمح لها بالتفوق على جيرانها العرب.

    ما هي مميزات مقاتلات فانتوم "إف 4"؟

    هي مقاتلة وقاذفة ثنائية المحركات مزودة بمقعدين سرعتها ضعف سرعة الصوت ومصممة للعمل في كل الأجواء.

    وكانت تلك الطائرة أسرع مقاتلة في القوات الجوية الأمريكية عندما دخلت الخدمة عام 1961، وكانت تتميز بقدرتها على التحليق على ارتفاعات كبيرة لمسافات طويلة.

    مقارنة بين القوات الجوية المصرية والإسرائيلية في حرب أكتوبر
    © Sputnik
    مقارنة بين القوات الجوية المصرية والإسرائيلية في حرب أكتوبر

    يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار مhttps://arabic.sputniknews.com/tags/egypt-news/صر اليوم عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    عودة مقاتلة "ميغ-17"... استعراضات تبين لماذا خافت "فانتوم" الأمريكية منها
    الطيار اليمني الذي قصف قلب "إسرائيل" ودمر طائرة "فانتوم"
    بالصور... "ميغ 21" الروسية تطيح بـ"فانتوم وميراج" الإسرائيلية على أرض مصر
    كيف ساعدت مروحية "مي-6" على إسقاط طائرات "فانتوم" في فيتنام
    "ميغ-21" الروسية ضد "إف-4" فانتوم... من فاز بمعركة الموت؟
    قاتل طائرات "فانتوم" يواصل مشواره القتالي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, الجيش المصري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ضيف يصل إلى الحمراء من عرض أزياء مجموعة صيف 2022 من بالينسياغا، في إطار أسبوع الموضة في باريس، فرنسا، 2 أكتوبر 2021.
    أحداث الأسبوع في صور
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    إنفوجرافيك... أفضل 10 مدن في العالم لعام 2021
    أفضل 10 مدن في العالم لعام 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك