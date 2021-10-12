تحديثات جديدة لـ"كلاشينكوف" تزيد من دقة الإصابة

كشفت وسائل إعلام روسية عن تحديثات جديدة شملت أسلحة روسية نحجت من خلالها تعزيز دقة الإصابة الهدف المطلوب.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية أن شركة "كلاشينكوف" للأسلحة الآلية الفردية قامت بتحديث الرشاشات بتزويدها بأداة خاصة تقوم بتعزيز دقة التصويب إلى ما يقارب 1.5 مرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة من العسكريين تلقت رشاشات من طراز "أكا 74 إم - كلاشينكوف" للاستخدام والتجربة.

ويوفر الرشاش المستحدث الجديد غطاء حماية لمستخدميه على عكس الإصدارات الكلاسيكية لبندقية كلاشينكوف الهجومية.

وقال الضابط المسؤول عن المنطقة العسكرية الجنوبية، فاديم أستافييف للصحيفة: "تقوم الأداة التي تم إضافتها في مقدمة الرشاش الألي والمصنوعة من مادة الزجاج قادرة على حمل مصباح وليزر ما يؤكد على زيادة دقة بمقدار 1.3 مرة لنسبة التصويب الناري".

تذكر أنه لأول مرة تم تنظيم عرض عام لبندقية "AK-74M" مع الأداة الجديدة في 9 مايو/أيار من العام 2015.

وفقًا للمصمم الرئيسي للتحديث المقدم، سيرغي أورزومتسيف، يمكن للتعديل أن يلعب دورا لأي مهمة تكتيكية.