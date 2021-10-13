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    خط بارليف الذي أنشأته إسرائيل على الضفة الشرقية لقناة السويس إثر احتلال سيناء المصرية

    من هم أبرز قادة الجيش المصري في حرب أكتوبر؟

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    يحتفل الجيش المصري بالذكرى الـ 48 لحرب أكتوبر/ تشرين الأول- التي خاضها ضد إسرائيل لتحرير شبه جزيرة سيناء المصرية، التي كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي- بنشر أسماء مجموعة من أبرز قادته في تلك الحرب.

    الجيش المصري يرفع راية النصر
    © AP Photo / Ahmed Tayeb
    مقارنة بين القوات البرية المصرية والإسرائيلية بعد 48 عاما على حرب أكتوبر
    ويعد الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات أحد أبرز قادة الجيش المصري الذين خاضوا المواجهة العسكرية ضد القوات الإسرائيلية وتم تسجيل أسمائهم في سجلات نصر أكتوبر المجيد، بحسب مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري على "فيسبوك".

    من هم أبرز قادة الجيش المصري في حرب أكتوبر؟

    الرئيس الراحل أنور السادات هو أحد قادة الجيش المصري وكان يتولى منصب رئيس الجمهورية خلال حرب أكتوبر 1973.

    • المشير أحمد إسماعيل: القائد العام للقوات المسلحة ووزير الحربية خلال حرب أكتوبر.
    • الفريق سعد الدين الشاذلي: رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الذي يوصف بأنه صاحب خطة حرب أكتوبر.
    • المشير محمد عبد الغني الجمسي: رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الذي تولى المنصب بعد الفريق سعد الدين الشاذلي. يطلق على الجمسي "النحيف المخيف" ويلقب بـ "مهندس حرب أكتوبر، وكان آخر وزير حربية في مصر، قبل أن يتم تغيير اسمها إلى وزارة الدفاع.
    •  اللواء فؤاد عزيز غالي: له دور كبير في حرب أكتوبر حيث كان يشغل منصب فائد فرقة 18 مشاة ثم تعيينه قائدا للجيش الثاني الميداني، حرر مدينة القنطرة شرق وقام بتدمر أقوى حصون خط بارليف ثم تقدم بقواته شرقا مقدما أروع نماذج الفداء.
    • المشير فؤاد محمد أبو ذكري: قائد القوات البحرية خلال حرب أكتوبر.
    • المشير محمد على فهمي: قائد قوات الدفاع الجوي في حرب أكتوبر، ويطلق عليه "أبو الدفاع الجوي المصري" لأنه قاد عملية إنشاء حائط الصواريخ على الضفة الغربية للقناة لحماية سماء مصر ضد هجمات الطيران الإسرائيلي.
    • الفريق محمد حسني مبارك: قائد القوات الجوية المصرية خلال حرب أكتوبر.
    • اللواء باقي زكي يوسف: رئيس المركبات بالجيش الثالث الميداني خلال حرب أكتوبر، وهو صاحب فكرة استخدام ضغط المياه لتدمير خط برليف، ويطلق عليه "أسد أكتوبر".
    • اللواء محمد سعد مأمون: قائد الجيش الثاني الميداني خلال حرب أكتوبر.
    • اللواء عبد المنعم خليل: تولى قيادة الجيش الثاني الميداني خلال حرب أكتوبر خلفا للواء سعد مأمون.
    • الفريق عبد المنعم واصل: قائد الجيش الثالث الميداني خلال حرب أكتوبر.

    متى اندلعت حرب أكتوبر؟

    اندلعت حرب أكتوبر بين الجيشين المصري والإسرائيلي وبدأها الجيش المصري بهجوم واسع على القوات الإسرائيلية التي كانت تتمركز على الضفة الشرقية لقناة السويس أثناء احتلالها لشبه جزيرة سيناء، وتزامن ذلك مع اندلاع الحرب على الجبهة السورية.

    وكان هدف الجيش المصري وقادة حرب أكتوبر من تلك الحرب التي بدأها يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973 هو تحرير شبه جزيرة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي واستمرت حتى وقف إطلاق النار في 26 أكتوبر.

    مقارنة بين القوات الجوية المصرية والإسرائيلية في حرب أكتوبر
    © Sputnik
    مقارنة بين القوات الجوية المصرية والإسرائيلية في حرب أكتوبر

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    انظر أيضا:

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