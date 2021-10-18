دبابات "أبرامز" غير محمية من الصواريخ الموجهة المضادة

تخوض القوى الكبرى سباقًا لا يتوقف لتطوير قدراتها العسكرية سواء عن طريق تحديث أسلحتها الحالية أو ابتكار نظم مستقبلية متطورة.

يستخدم الجيش الأمريكي د بابة القتال الرئيسية طراز "أبرامز" منذ أوائل الثمانينات القرن الماضي. وشهد التصميم الأساسي للدبابة العديد من التحسينات على مدى 40 عاما، شملت استحداث مدفع رئيسي أكبر، ودرع اليورانيوم المستنفد، ومستشعرات التصوير الحراري المحسّنة، ونظم محسّنة لحماية الطاقم، بالإضافة إلى أنظمة اتصالات وشبكات متطورة ونظم رادار يمكن بواسطتها رصد واعتراض الصواريخ المضادة للدبابات.

وعززت الدبابات أخيرا بشكل كامل الدروع الأمامية للبرج، والتي يمكنها أن تصمد بوجه بعض الذخيرة الأجنبية المضادة للدبابات، بما في ذلك الذخيرة الموجهة برؤوس حربية ترادفية، وفقا لموقع "الأسلحة الروسية".

وبدأ تركيب أنظمة الحماية النشطة على هذه الدبابات، لكنها هذا غير قادرة على اعتراض الذخيرة المهاجمة بشكل فعال، بسبب سمك الدرع الموجود في مقدمة البرج والبالغ حوالي 70 ملم .

ونتيجة لذلك، أصبحت "أبرامز" فريسة سهلة للجيل الثالث من أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للدبابات الصينية Red Arrow-12، والتي يمكنها اختراق ما يصل إلى 1100 ملم من الدروع.

كما تمتلك كل من إيران وكوريا الشمالية صواريخ مشابهة لقوة الأنظمة الصينية والتي تستطيع أيضا من النيل بسهولة من دبابات "أبرامز".

يذكر أن الجيش الأمريكي حاول عدة مرات استبدال الدبابة "أبرامز"، وتم إنفاق ما يصل إلى مليارات من الدولارات لكن لم يتم إنتاج مركبة بديلة.