ما هو ترتيب القوات البحرية الإسرائيلية عالميا؟

أعلن الجيش الإسرائيلي أن وحدات قواته البحرية بدأت تمرينا مفاجئا يشمل تحركات مختلفة للوحدات البحرية يتخللها أصوات انفجارات ضمن خطة التدريبات السنوية.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تدوينة على "تويتر" إن البحرية الإسرائيلية بدأت تمرينا مفاجئا لرفع جاهزية وحداتها.

ما هو تصنيف القوات البحرية الإسرائيلية عالميا؟

تصنف القوات البحرية الإسرائيلية في المرتبة رقم 35 عالميا وتمتلك 65 وحدة بحرية.

وتضم الوحدات البحرية للأسطول الإسرائيلي 5 غواصات و4 كورفيتات و48 سفينة دورية، إضافة إلى وحدات بحرية أخرى.

ما هو تصنيف الجيش الإسرائيلي عالميا؟

يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 20 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بينما يحتل المرتبة رقم 5 بين أقوى جيوش الشرق الأوسط.

© Sputnik . M.HASSAN 19 معلومة عن سفينة الصواريخ الإسرائيلية "ساعر - 6"

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