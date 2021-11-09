شركة "روستيخ" الروسية تؤكد عرض أحدث طائراتها في معرض دبي

أكد مدير التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في شركة "روستيخ" الروسية، فيكتور كلادوف، مشاركة الشركة في المعرض الجوي القادم في دبي، وعرض أحدث المنتجات ومن بينها مقاتلة "تشيك ميت"، التي تم عرضها في المعرض الدولي للطيران "MAKS-2021"، والتي يهتم بها بالفعل المشترون المحتملون من الدول العربية.

النماذج الروسية في الخارج

يعد معرض دبي للطيران 2021 من أوائل معارض الطيران الخارجية خلال الجائحة. يستعد الكثيرون لمفاجأة الضيوف والمشاركين في معرض دبي للطيران، وروستيخ ليست استثناءً. ستقدم شركة الدولة الروسية عددًا كبيرًا من المنتجات الجديدة، بما في ذلك المنتجات الأكثر إثارة.

ففي حديثه عن المنتجات الجديدة والعروض الأولى، أكد المدير الأعلى في شركة "روستيخ" في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" أن: "روستيخ لأول مرة ستعرض خارج روسيا طائرتها المقاتلة الجديدة من الجيل الخامس "تشيك ميت"، ذات المحرك الواحد. تتذكرون أن العرض الأول رفيع المستوى قد تم قبل شهرين فقط، لكننا الآن نتحدث عن المزايا الواضحة للمقاتلة الخفيفة التكتيكية، التي تحظى باهتمام كبير من المحترفين. تتمتع "تشيك ميت"، برؤية منخفضة وأداء عالٍ بسعر مناسب وتكلفة منخفضة لكل ساعة طيران. كما أن لديها بنية مفتوحة وقابلة للتكيف، ونتيجة لذلك يمكن تجميعها في عدة تكوينات وفقًا لرغبات العميل".

طائرة الركاب متوسطة المدى MC-21 - تم بالفعل زيادة قطر جسمها - وسيتم أيضًا تقديم نسخة الأعمال من طائرة Superjet 100 - SBJ ذات المدى المتزايد.

وأوضح كلادوف "في هذا الإصدار، فإن SBJ قادرة على تغطية مسافات تزيد عن 7000 كيلومتر. بفضل نظام الوقود الإضافي. وتم تجهيز الطائرة بإمكانية الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة وتدعم القدرة على التحكم في ظروف الصوت والضوء ودرجة الحرارة على متن الطائرة من الأجهزة الشخصية للركاب. يعمل ممر اختياري مدمج كهربائيا على توسيع قدرات قاعدة الطائرة وزيادة استقلاليتها. سيكون هذا التكوين للجانب بالتأكيد موضع اهتمام العديد من الزبائن."

علاوة على ذلك، في معرض طيران الإمارات، لن يتم عرض الطائرات الجديدة فحسب، بل سيتم أيضا عرض طائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة التي تنتجها مجموعات شركة "روستيخ".

وأضاف فيكتور كلادوف: "للمرة الأولى بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، سنعرض عينات طبيعية من مروحية "كا-226تي" ، وتعديل تصدير طائرة الهليكوبتر القتالية والاستطلاع والهجوم من طراز "كا-52" وطائرة الهليكوبتر القتالية "مي-28ان يي".

بالإضافة إلى طائرات استطلاع وقصف بدون طيار "أوريون-يي" Orion-E" وطائرات المسيرة المحمولة "Sapphire" وسنوفر لزوار المعرض فرصة لتقييم طائرة الهليكوبتر الخفيفة متعددة الأغراض "أنسات"، بما في ذلك تكوين Ansat Aurus VIP.

"كش ملك" في الشرق الأوسط

بعد أيام قليلة فقط من العرض الأول لمقاتلة "تشيك ميت" في المعرض الجوي "ماكس-2021" ، أصبح معروفًا بإمكانية تصدير النماذج إلى دول الشرق الأوسط. وفي معرض دبي، تتوقع روستيخ تجسيد نجاح المقاتلة الروسية الجديدة.

وقال المدير الأعلى للشركة الحكومية الروسية "تم إجراء مفاوضات بالفعل مع ممثلين عن عدد من البلدان من مناطق مختلفة ، بما في ذلك الشرق الأوسط بشأن مقاتلة "تشيك ميت". في الوقت الحالي، يتم تشكيل مقترحات لمظهر الطائرة بالنسبة لهم - بعد كل شيء، يرغب بعض العملاء المحتملين في الحصول على مقاتلة تتكيف مع احتياجاتهم. وهذا بدوره يعتمد على جغرافية التطبيق والإمكانيات المالية وعدد من العوامل الأخرى. تم إنشاء المقاتل الجديد خصيصًا لأولئك المشترين الذين يمثل اقتصاد الشراء والتشغيل أهمية رئيسية بالنسبة لهم. لأول مرة في"تشيك ميت"، تم تنفيذ مبدأ معياري - يمكن تهيئته بالطريقة المثلى لزابون معين".

مروحيات من دون طيار

كما أشار فيكتور كلادوف، إلى أن العملاء العرب أبدوا اهتمامهم بطائرات الهليكوبتر بدون طيار، مؤكدا أن الإمارات كانت من أوائل زبائن هذه الطرازات وعلى ما يبدو، لن تكن الأخيرة بين الدول العربية، قائلا "شركاؤنا العرب مهتمون أيضا بطائرات هليكوبتر بدون طيار. لقد تمكنا سابقا من التوصل إلى اتفاق بشأن وتوريد 100 طائرة هليكوبتر خفيفة من طراز "في ار تي 500" وطائرات بدون طيار "في ار تي 300" إلى الإمارات العربية المتحدة. هذه النماذج هي حاليا في مرحلة الاختبار، لكن خصائص الأداء المنصوص عليها فيها تسمح لنا بالثقة في أنها ستكون قادرة على المنافسة في أسواق الشرق الأوسط".

مكان للمكائد

وفي حديثه عن التوقعات من المشاركة المرتقبة في معرض دبي للطيران 2021 ، أشار المدير الأعلى لشركة "روستيخ" إلى أن الجانب الروسي سيعقد العديد من الاجتماعات والمفاوضات الواعدة في الإمارات.

وتابع: "بالطبع، نحن نعتبر سوق دول الخليج العربي واعدة من حيث بناء التعاون العسكري التقني وتعزيز المنتجات المدنية من "روستيخ". في الوقت الحالي، تم تحديد عدد من الاجتماعات وتم وضع جدول أعمال للمفاوضات بمشاركة ممثلي "روستيخ" و"روس أوبورون اكسبورت" ومقتنياتنا الأخرى، لكن دعونا لا نتسرع في الإعلانات. أمامنا عمل مثير للاهتمام وبرنامج ثري".

يذكر أن معرض دبي الدولي للطيران سيفام في الفترة الممتدة ما بين 14 و 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.