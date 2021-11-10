روسيا تعرض عددا قياسيا من المروحيات خلال معرض دبي 2021

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية، اليوم الأربعاء، أنها سوف تعرض عددا قياسيا من نماذج المروحيات الأحدث لديها خلال معرض دبي الجوي الدولي 2021.

ونشرت شركة "روستيخ" للصناعات العسكرية بيانا على موقعا الرسمي جاء فيه، أنها ستقوم ولأول مرة في تاريخ صناعة الطائرات المروحية الروسية بعرض نماذجها الكاملة في معرض دبي للطيران 2021 الدولي.

وأشار البيان إلى أن الشركة تخطط لتقديم 6 أنواع من الطائرات والمروحيات العسكرية ليتسنى للضيوف رؤية أبرز وأحدث الصناعات العسكرية الروسية.

وعدد البيان أهم النماذج التي سيتم عرضها، منها طائرات مروحية عسكرية من طراز "كا 226-تي" وطائرة "أنسات" الخفيفة متعددة المهام، بالإضافة إلى مروحيات هليكوبتر من طراز "كا 52" و"مي 28" ومروحية متعددة المهام من طراز " مي-171".

وأوضح البيان أن معرض دبي الذي يقام في الفترة الممتدة بين 14 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث سيتم تقديم مروحية حديثة من طراز "مي 28 أن يي" للمرة الأولى، بالإضافة إلى عرض المروحيات العسكرية من النماذج الحديثة.

يعتبر معرض دبي للطيران 2021 من أوائل معارض الطيران الخارجية خلال الجائحة، حيث يستعد الكثيرون لمفاجأة الضيوف والمشاركين في معرض دبي للطيران، وروستيخ ليست استثناءً. ستقدم شركات روسية عددًا كبيرًا من المنتجات الجديدة، بما في ذلك المنتجات الأكثر إثارة.