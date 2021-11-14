وزير الصناعة: روسيا تعول على اهتمام الشرق الأوسط بمقاتلة "تشيك ميت"

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إن روسيا تعول على اهتمام زملائها من الشرق الأوسط بمقاتلة الجيل الخامس "تشيك ميت" ذات المحرك الواحد.

وقال مانتوروف في معرض دبي للطيران في يوم افتتاحه: "هنا نعرض أيضا مروحيات مي-28إم إيه وكا-52كي ومقاتلة تشيك ميت، مقاتلتنا الجديدة، التي عرضناها في ماكس (المعرض الجوي في جوكوفسكي بالقرب من موسكو) هذا العام. هذا هو العرض الأول لها في الأسواق الخارجية، وبالضبط في الإمارات - نحن نتطلع إلى هذا السوق".

ويقام معرض دبي للطيران في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وستقدم روسيا عدة عروض أولية في وقت واحد في معرض دبي للطيران 2021.