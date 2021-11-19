الدفاع الروسية: قاذفات روسية وصينية تنفذ دوريات مشتركة فوق المحيط الهادئ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن قيام قاذفات استراتيجية روسية وصينية بدوريات مشتركة فوق بحري اليابان والصين الشرقي؛ مشيرة إلى أن الهدف منها هو تنمية العلاقات بين البلدين وزيادة التفاعل بين قواتهما المسلحة.

موسكو-سبوتنيك.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في الـ 19 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، نفذت القوات الجوية الفضائية الروسية والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، ثالث دورية جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. قامت مجموعة جوية مكونة من قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" تابعتين للقوات الجوية الفضائية الروسية وقاذفتين إستراتيجيتين من طراز "شيآن-6 كيه" تابعتين لسلاح الجو لجيش التحرير الشعبي الصيني، بدوريات جوية فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي".

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من المهمة المشتركة هو "تنمية العلاقات الروسية الصينية والشراكة الشاملة وزيادة مستوى التفاعل بين القوات المسلحة للبلدين وتحسين قدراتهما للقيام بأعمال مشتركة وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي العالمي".

وأضافت وزارة الدفاع، أن الفعالية جاءت في إطار تنفيذ بنود خطة التعاون العسكري لعام 2021 وليست موجهة ضد دول أخرى.

هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الدوريات الروسية الصينية المشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.

وقال بيسكوف: "وفقا للتقرير، فإن مقاتلة "سو-35 إس" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية قامت بمصاحبة القاذفتين الاستراتيجيتين، وتم التحكم بالطائرات في الجو من قبل طائرة رادار وتوجيه من طراز "إيه-50 أو".

وأشار بيسكوف إلى أن "الدورية المشتركة تمت في إطار الالتزام بالقوانين الدولية، ولم يحدث أي انتهاك لأجواء أي دولة أجنبية