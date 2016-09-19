3أطعمة يجب عليك عدم تناولها قبل صعودك إلى الطائرة

ينصح أخصائيو التغذية المسافرين على متن الطائرة بتناول أنواع محددة من الطعام والابتعاد عن أخرى لما تسببه من مشاكل صحية وهذة النصائح هي:

الوجبات الجاهزة:

امتنع عن تناول الأطعمة الدسمة والجاهزة في المطار أو في منزلك قبل وقت قصير من موعد رحلتك، لأنها قد تسبب لك حرقة وألم في المعدة وخصوصا عند تغير الأجواء داخل الطائرة بعد إقلاعها.

السكاكر والعلكة:

احرص على عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على السكّر المصنّع قبل موعد إقلاع طائرتك، فهي قد تسبّب لك الغازات وأحيانا الإسهال أيضا.

البروكولي والملفوف:

لا تتناول قبل موعد الرحلة الخضار وبالتحديد البروكولي والملفوف، لأن تقلّب الضغط الجوي داخل الطائرة يسبّب تكوّن الغازات في معدتك، التي تزداد شدتها مع تناول هذه الخضر، وبالتالي تزيد من شعورك بالانزعاج الشديد.

وأيضآ يجب تجنب تناول القرنبيط والعدس والحمص والفاصولياء المعلبة.