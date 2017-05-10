علاج أسمن رجل في العالم بإزالة معدته

أفاد الأطباء المعالجون للمكسيكي بيدرو فرانكو، والذي يعتبر أسمن رجل في العالم، أفادو بنجاح عملية جراحية أجروها له بهدف تقليص حجم المعدة بشكل يمكن وصفها بإزالة كاملة للمعدة، على أمل أن يفيد ذلك في خسارته نسبة كبيرة من وزنه.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "إ ف ب"، خضع المكسيكي خوان بيدرو البالغ وزنه 595 كيلوغرامًا، خضع لعملية جراحية ناجحة لتقليص معدته في مدينة غوادالاخارا في غرب المكسيك على ما أعلن جراحه، وصرح الطبيب خوسيه أنطونيو كاستانييدا خلال مؤتمر صحفي قائلًا:

لقد أزلنا معدته بالكامل تقريبًا، وننتظر أن نرى تفاعل جسمه ونأمل أن تسير الأمور على خير ما يرام.

ونجح الجراحون في تقليص ثلاثة أرباع حجم معدة خوان بيدرو فرانكو، البالغ 32 عامًا، من أجل إجباره على تقليل كمية الأغذية التي تستوعبها معدته، وأضاف الجراح:

أرجو أن يفقد المريض في الأشهر الثلاثة المقبلة ما بين 40 إلى 50 % من وزنه الزائد، على أن يخضع لعملية ثانية مقررة في نوفمبر(تشرين الثاني)، بهدف تقسيم معدته وتعديل للأمعاء، كما أن نجاح العمليتين مرهون بالتزامه واحترام برامج التغذية الموضوعة له على صعيد التغذية أو على المستوى النفسي.

يشار إلى أن خوان بيدرو فرانكو فقد قبل العملية حوالي 175 كيلوغرامًا بواسطة علاج متخصص، وتوفي المكسيكي مانويل أوريبي الذي اعتبرته موسوعة غينيس للأرقام القياسية العام 2007 أسمن رجل في العالم مع 597 كيلوغراما، في مايو/أيار 2016.