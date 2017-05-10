مياه الشرب تصيب 30 مليون شخص بالسرطان في دولة عظمى

حذر تقرير حديث من أن الولايات المتحدة الأمريكية على شفا أزمة بيئية وصحية تصل إلى حد الكارثة، إذ أفاد بأن نحو 15% من الأمريكيين كانوا ولا يزالوا يشربون مياه ملوثة لها علاقة بإصابتهم بمرض السرطان.

© Sputnik. Vladimir Vyatkin تحذير: عوامات الأطفال تسبب السرطان

عرضت صحيفة "ديلي ميل" ما أورده تقرير صادر عن المجلس الأمريكي لحماية الموارد الطبيعية (NRDC)، والذي ذكر أن الـ50 ولاية أمريكية انتهكت معايير الأمان التي نص عليها قانون سلامة مياه الشرب، حيث سجل التقرير 80 ألف حالة انتهاك للقانون المذكور، يتضرر منها 77 مليون مواطن.

وأوضح التقرير أنه منذ عام 2015 شرب نحو 77 مليون أمريكي مياه ملوثة بالرصاص والنحاس والزرنيخ السام، ما نتج عنه العديد من المشاكل الصحية من بينها الفشل الكلوي وتدمير الكبد، والعيوب الخلقية لدى المواليد، والإصابة بأمراض السرطان، ويمكن أن يسبب التعرض لعنصر الرصاص لفترات طويلة صعوبة التعلم وتدمير الجهاز العصبي المركزي لدى الأطفال.

ويتركز خطر إصابة الأمريكيين بالسرطان وغيره من الأمراض بسبب مياه الشرب في المناطق الريفية، التي حصلت على نصيب الأسد في انتهاكات قانون سلامة مياه الشرب، وذلك بسبب تردي أوضاع البنية التحتية لشبكات مياه الشرب.