علماء روس يكتشفون تمثالا لتنين عمره 12 ألف عام

ويشبه التمثال إلى حد كبير التماسيح أو الديناصورات، ومن بين الاحتمالات الواردة أن يكون التمثال قد تكون بفعل ترسب حجر الغرانيت على مدار آلاف السنوات ليشكل هذا الجسم الضخم، حسبما يرى الباحث رسلان بيريسيليكوف المختص في دراسات المنطقة الأثرية في سيبيريا، والذي أوضح:
إذا قلنا بأن التمثال تمت صناعته، فإن الأحجار التي صنع منها تم تجميعها ونحتها في مكان بعيد عن مكان تواجدها.
ويتكون التمثال الضخم من 6 أجزاء بإجمالي وزن يصل إلى 120 طنا، وتتراوح أطوالها ما بين 1.3 إلى 2.1 مترا.
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