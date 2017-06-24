تعرف على الدول التي لن تحتفل بالعيد غدا

© AFP 2017/ PATRICK BAZ هدية من قطر إلى الكويت وعمان في عيد الفطر

وأعلنت قطر والإمارات، والكويت والبحرين والسعودية رؤية هلال شهر شوال، بحسب ما نشرت صحيفة "البيان" الإماراتية.

وغدًا الأحد هو غرة شهر شوال بكل من إندونيسيا، تركيا، الأردن، مصر، السودان، سوريا، تونس، لبنان، العراق، فلسطين، روسيا، أوكرانيا، كوريا الجنوبية إضافة إلى ماليزيا.

كما أعلن المركز الإسلامي في اليابان أن غدًا الأحد أول أيام عيد الفطر، كما كشف المجلس الفيدرالي لأئمة مسلمي أستراليا رسميا، بأن يوم الغد هو أول أيام العيد.

​فيما أكدت سلطنة عمان عدم التمكن من رؤية الهلال ليكون الأحد المتمم لشهر رمضان المبارك لتخرج بذلك عن الإجماع الخليجي، وهو نفس الأمر لإيران التي أعلنت أن يوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر، وأيضًا المغرب التي أعلنت أن الإثنين أول أيام العيد.

​يذكر أن عضو اتحاد الفضاء العربي، خالد الزعاق، أفاد في وقت سابق، أن يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من الشهر الجاري هو أول أيام عيد الفطر 2017.

كلمة سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة حول استطلاع هلال شهر شوال لعام 1438هـ #

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​وأضاف أن ولادة الشهر فلكيًا تبدأ عندما يختفي نور القمر باقترابه من شعاع الشمس في كل شهر قمري، لافتا إلى أن القمر يسير خلف الشمس متجهًا لجهة الشرق بشكل يومي منذ اليوم الأول لشهر رمضان الحالي.

وأشار إلى أن سرعة القمر تفوق سرعة الشمس بكثير ظاهريًا، ويلاحق القمر الشمس طوال شهر رمضان وأدركها فجر اليوم السبت في تمام الساعة 5:31، حيث تقترن الشمس مع القمر في هذا التوقيت على خط طول سماوي واحد، ليبدأ القمر بالابتعاد عن الشمس وهنا يكون ميلاد شهر شوال.