تعرف على الدول التي لن تحتفل بالعيد غدا

وغدًا الأحد هو غرة شهر شوال بكل من إندونيسيا، تركيا، الأردن، مصر، السودان، سوريا، تونس، لبنان، العراق، فلسطين، روسيا، أوكرانيا، كوريا الجنوبية إضافة إلى ماليزيا.
كما أعلن المركز الإسلامي في اليابان أن غدًا الأحد أول أيام عيد الفطر، كما كشف المجلس الفيدرالي لأئمة مسلمي أستراليا رسميا، بأن يوم الغد هو أول أيام العيد.
صور.. "الكشافة" شاركوا في رصد هلال شوال بشقراء— صحيفة عاجل (@ajlnews) June 24, 2017
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:#هلال_شوال #عيدكم_مبارك
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فيما أكدت سلطنة عمان عدم التمكن من رؤية الهلال ليكون الأحد المتمم لشهر رمضان المبارك لتخرج بذلك عن الإجماع الخليجي، وهو نفس الأمر لإيران التي أعلنت أن يوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر، وأيضًا المغرب التي أعلنت أن الإثنين أول أيام العيد.
#إيران:— الفريج نيوز (@AlferejNews) June 24, 2017
السيد صادق الشيرازي: الإثنين غرة شوال وأول أيام #عيد_الفطر#هلال_شوال_1438
يذكر أن عضو اتحاد الفضاء العربي، خالد الزعاق، أفاد في وقت سابق، أن يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من الشهر الجاري هو أول أيام عيد الفطر 2017.
كلمة سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة حول استطلاع هلال شهر شوال لعام 1438هـ #— تـلـغـــــراف (@teleghraph) June 24, 2017
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وأضاف أن ولادة الشهر فلكيًا تبدأ عندما يختفي نور القمر باقترابه من شعاع الشمس في كل شهر قمري، لافتا إلى أن القمر يسير خلف الشمس متجهًا لجهة الشرق بشكل يومي منذ اليوم الأول لشهر رمضان الحالي.
وأشار إلى أن سرعة القمر تفوق سرعة الشمس بكثير ظاهريًا، ويلاحق القمر الشمس طوال شهر رمضان وأدركها فجر اليوم السبت في تمام الساعة 5:31، حيث تقترن الشمس مع القمر في هذا التوقيت على خط طول سماوي واحد، ليبدأ القمر بالابتعاد عن الشمس وهنا يكون ميلاد شهر شوال.
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