داعية سعودي يستدعي فيروز للاحتفال بعيد الفطر

ايام العيد لفيروز https://t.co/XU2IpPhym3 — أحمد بن قاسم الغامدي (@DAhmadq84) June 24, 2017

​وواجه الغامدي كثير من الانتقادات إلى جانب بعض الإشادة من متابعيه.

نحتاج دعاة يملكون فكرا نيرا واطلاعا واسعا على الديانات الأخرى كي يكونوا متزنين في نظرتهم للغير دون انتقاصا من حق أحد أثناء الحكم عليه. — Abdulrahman kahtani (@saad90901389) June 25, 2017

​وبخلاف الرأي السائد في السعودية فلا يرى الغامدي أن الموسيقى حرامًا، ويقول أنه يعتمد على أراء فقهية سابقه أحلت الاستماع إليها.

ويواجه الغامدي انتقادات كثيرة من علماء دين رسميين بالمملكة نظرا لأرائه التي تخالف الإجماع السعودي، فالغامدي لا يرى حرمة في الاختلاط، ولا في كشف وجه المرأة، يخلاف الرأي الديني الرسمي للملكة