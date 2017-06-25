داعية سعودي يستدعي فيروز للاحتفال بعيد الفطر

ايام العيد لفيروز https://t.co/XU2IpPhym3— أحمد بن قاسم الغامدي (@DAhmadq84) June 24, 2017
وواجه الغامدي كثير من الانتقادات إلى جانب بعض الإشادة من متابعيه.
نحتاج دعاة يملكون فكرا نيرا واطلاعا واسعا على الديانات الأخرى كي يكونوا متزنين في نظرتهم للغير دون انتقاصا من حق أحد أثناء الحكم عليه.— Abdulrahman kahtani (@saad90901389) June 25, 2017
وبخلاف الرأي السائد في السعودية فلا يرى الغامدي أن الموسيقى حرامًا، ويقول أنه يعتمد على أراء فقهية سابقه أحلت الاستماع إليها.
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