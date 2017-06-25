هكذا استقبل الفنانون عيد الفطر...كنده حزينة

العيد هوالشام وذكريات الشام وريحة الشام

وطالما الشام موجوعة وبعيدة وولادا تعبانين بيضل العيد ناقص

كل عام وانتو بخير

وانشالله الشام ترجع بخير — Kinda Alloush (@KindaAlloush) June 23, 2017

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هنأت الفنانة السورية كندا علوش الجماهير بحلول عيد الفطر المبارك، وأعربت عن حنينها لموطنها وحزنها على الحال الذي وصلت إليه، وقالت إن فرحة العيد ستظل ناقصة في ظل تألم أبناء الشام بسبب الحرب الدائرة، فيما اكتفت المطربة المصرية أنغام بتهنئة موجزة وتمني الخير والسلام لمتابعيها.

عيدنا مبارك 💚 كل سنه وانتم طيبين وبخير وسلام #سلام 🙏🏻 يارب #سلام — Angham (@Angham) June 25, 2017

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وشاركت النجمة التنوسية هند صبري مع جمهورها صورة لها وأرفقتها بعبارة تهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، وهنأت المطربة اللبنانية جمهورها بطريقة مشابهة حيث نشرت صورة متحركة لها وهي تمتطي أرجيحة، وأرفقت الصورة بهنئة وأمنيات بأن يعيد الله عيد الفطر على الوطن العربي بالخير واليمن والبركات.

كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة بمناسبة #عيد_الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلى الوطن العربي بالخير واليمن والبركات. #نانسي_عجرم pic.twitter.com/nkHYama3SQ — Nancy Ajram (@NancyAjram) June 24, 2017

أطيب الأمنيات بمناسبة عيد الفطر السعيد وكل عام وأنتم بألف بخير. راجين الله تعالى أن يعم السلام على العراق الحبيب… https://t.co/TILwqaxrXZ — كاظم الساهر (@KadimAlSahirORG) June 24, 2017

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أما قيصر الغناء العربي كاظم الساهر فقد هنأ جمهوره بعيد الفطر المبارك وخص وطنه العراق بتمني أن يعم السلام عليه، وتمنت المطربة اللبنانية لمتابعيها يوم رائع والاستمتاع بأول أيام العيد المبارك.

Morning everyone😍 Happy Eid💐💐💐💐 enjoy your day

صباحكم عيد ويومكم رائع💙❤️ — Yara (@yara_lb) June 25, 2017

​كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا يارب♥#شيرين_عبد_الوهاب #شيرين pic.twitter.com/jxpmfYvdWo

— شيرين عبدالوهاب (@sherine) June 24, 2017

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وشارك أيضًا الفنان المصري أحمد فهمي في تهاني الفنانيين بالعيد، وكذلك مواطنته النجمة شيرين عبد الوهاب التي شاركت جمهورها بصورة لها وتهنئة موجزة، وهو ما فعله المطرب المصري محمد حماقي، والإماراتي حسين الجسمي.

كل عام وأنتم بخير وتقبّل الله طاعاتكم 🌹 — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) June 24, 2017

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