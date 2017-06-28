فنانة تقضي 5 أعوام لتلتقي أصدقاء "فيسبوك" في الواقع (فيديو)

وقال موقع "نوتيتسي دلموندو" الإيطالي إن هولاندر، فنانة أمريكية، قررت إطلاق حملة أسمتها "هل أنت حقًا صديقي؟"، عندما لمعت الفكرة في رأسها لأول مرة في عيد رأس السنة عام 2010، خلال محادثة بينها وبين عدد من الأصدقاء عبر الإنترنت، تساءلت خلالها عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بأصدقائها على فيسبوك.

تكمن حملتها في فكرة بسيطة تتلخص في أنها ستزور جميع الموجودين في قائمة الأصدقاء لديها والبالغ عددهم 626 صديقا وصديقة، والتقاط الصور الفوتوغرافية معهم لتوثيق زيارتها لهم، إلا أن هذه الزيارات استغرقت منها وقتًا أطول مما كانت تتوقع، حيث استغرقت مهمتها خمس سنوات، استطاعت في نهايتها تحقيق ما كانت تتمناه.

وتطلب حملة "هل أنت حقًا صديقي؟" من هولاندر زيارة 4 قارات مختلفة، و12 دولة، و43 ولاية أمريكية، وحلت خلالها كضيفة على نحو 400 منزلًا، إلا أنها شعرت بالرضا عما فعلته حيث وجدت إجابة للسؤال الذي دفعها لتلك التجربة، وتقول هولاندر:

ما تأكد لي هو أنه لا يوجد فارق بين الصداقة الإلكترونية والصداقة الواقعية، فمواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا وسيلة وسبب لتكوين الصداقات مثل العمل الذي يجمعك بمجموعة من الأشخاص يمكنك أن تكون معهم صداقة.