شاهد...رونالدو ينشر الصورة الأولى لتوأمه حديثي الولادة

وكان رونالدو قد أعلن انسحابه من قائمة منتخب بلاده التي ستشارك في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس القارات 2017 المقامة حاليا في روسيا، والتي ستقام يوم الـ 2 من يوليو/ تموز في موسكو.

وجاء سبب إنسحاب صاروخ ماديرا بسبب أبناءه التوأم من أم مجهولة، حيث لم يراهم منذ ولادتهما في الـ 8 من يونيو/ حزيران، وهما ولد وبنت وأطلق عليهما اسما (ماتيو وإيفا) وفور لقائهما نشر قائد المنتخب البرتغالي وهدافه التاريخي صور له معهما عبر حسابه على موقع "انستغرام".

وكتب رونالدو فوق الصورة "سعيد جدا لأنني تمكنت من احتضان أحبابي الجدد".

So happy to be able to hold the two new loves of my life 🙏❤ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jun 29, 2017 at 10:09am PDT

وكان المنتخب التشيلي استطاع الفوز على المنتخب البرتغالي في بطولة كأس القارات في الدور قبل النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

يذكر أن رونالدو استطاع تسجيل هدفين مع منتخب بلاده في هذه البطولة.