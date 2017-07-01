حقيقة وفاة المذيعة الباكستانية على الهواء مباشرة (فيديو)

وحصل مقطع فيديو عرف بـ"وفاة مذيعة باكستانية" على نسبة مشاهدة عالية، صاحبتها تعليقات المتعاطفين مع المذيعة والمتأثرين بوفاة تلك الشابة بهذه الطريقة المؤثر، إلا أن بعد ما أثير من جدل حول هذا الفيديو، تبين أن المذيعة الظاهرة فيه لم تفارق الحياة بعد، حسبما ذكر موقع "عربي21".

وذكر الموقع أن المذيعة لم تمت بالفعل كما أشيع بل أنها أغشي عليها فقط ما أدى إلى سقوطها بهذا الشكل المفاجئ، إلا أنه تم تدارك الموقف باستدعاء رجال الإسعاف الذين بادرو بإنقاذ المذيعة، التي ظهرت في غرفة بإحدى المستشفيات وقد استردت صحتها مرة أخرى.