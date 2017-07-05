أحجار غريبة...تنمو وتتحرك وتتكاثر

تتضح هذه الظاهرة التي تسمى "Trovant" في قرية كوستستي، وهي عبارة عن أحجار غامضة تتكون من الرمال المتماسكة والأملاح المعدنية وتسمى "الدفين" أو "trovants" ويبدو أنها تنمو من تلقاء نفسها.
تتكون الحجارة من قلب حجري مع طبقة خارجية من الرمال، ولا يمكن أن تتشكل إلا في المناطق ذات التراكمات الرملية العالية المسامية، وذات ودائع الحجر الرملي المثبتة بالمياه الغنية بكربونات الكالسيوم.
Living rocks that can grow & move? #Trovants! #Romania's creepy #geology. #IndieAuthor #fantasy #adventure #history https://t.co/6JzpW6j28v pic.twitter.com/dGTZTunCWo— Susan (@susan_mcphail) April 22, 2017
يصل طول حجارة الدفين إلى بضعة ملليمترات وارتفاعها إلى 10 أمتار، والمدهش في الأمر أن هذه الحجارة ليست فقط قادرة على النمو، ولكن يمكنها أيضا أن تتحرك وتتكاثر.
أكد العلماء أنه بعد هطول أمطار غزيرة يبدأ سطح الحجارة بإظاهر بعض الحدب، وعندما تصل الحدب إلى حجم معين، تتكسر "الصخرة الأم"، وتبدأ في النمو بشكل أسرع.
وأضافوا أن هذه الحجارة قادرة على التنفس، ولكن هذه العملية بطيئة جداً، ونفس واحد يستغرق أسبوعين، ويمكنها التحرك مسافة 2.5 ملم في غضون أسبوعين من تلقاء نفسها.
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