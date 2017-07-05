أحجار غريبة...تنمو وتتحرك وتتكاثر

توجد هذه الأحجار في رومانيا، ويعتقد الجيولوجيون أن هذه الحجارة تم إنشاؤها بفعل الزلازل التي حدثت قبل نحو 6 ملايين سنة، وتبدو كأنها حية أو لعلها كذلك بالفعل، بحسب موقع "epochtimes.fr".

تتضح هذه الظاهرة التي تسمى "Trovant" في قرية كوستستي، وهي عبارة عن أحجار غامضة تتكون من الرمال المتماسكة والأملاح المعدنية وتسمى "الدفين" أو "trovants" ويبدو أنها تنمو من تلقاء نفسها.

تتكون الحجارة من قلب حجري مع طبقة خارجية من الرمال، ولا يمكن أن تتشكل إلا في المناطق ذات التراكمات الرملية العالية المسامية، وذات ودائع الحجر الرملي المثبتة بالمياه الغنية بكربونات الكالسيوم.

​يصل طول حجارة الدفين إلى بضعة ملليمترات وارتفاعها إلى 10 أمتار، والمدهش في الأمر أن هذه الحجارة ليست فقط قادرة على النمو، ولكن يمكنها أيضا أن تتحرك وتتكاثر.

أكد العلماء أنه بعد هطول أمطار غزيرة يبدأ سطح الحجارة بإظاهر بعض الحدب، وعندما تصل الحدب إلى حجم معين، تتكسر "الصخرة الأم"، وتبدأ في النمو بشكل أسرع.

وأضافوا أن هذه الحجارة قادرة على التنفس، ولكن هذه العملية بطيئة جداً، ونفس واحد يستغرق أسبوعين، ويمكنها التحرك مسافة 2.5 ملم في غضون أسبوعين من تلقاء نفسها.