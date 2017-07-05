طريقة علاج جديدة تسبب الشلل (فيديو)

قال النمر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن شد الحبل الشوكي وفقرات الرقبة بتثبيت أحد الطرفين قد يسبب الشلل أو جلطة الحبل الشوكي أو الموت المفاجئ.

ونشر النمر مقطع فيديو يظهر الطريقة الشائعة التي حذر منها، داعيا للإبلاغ رسميا عن من يقوم بمثل هذه العلاجات.