مهرجانات بعلبك تعيد إحياء الليالي اللبنانية بمناسبة العيد الستين

وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قال رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، إن كل المعنيين بمهرجانات بعلبك بأتم الجهوزية، وقاموا بكل الإجراءات المطلوبة لإطلاق المهرجانات بالشكل الذي يليق بالمدينة.

وأضاف "مهرجانات بعلبك دائماً متميزة لأنها المهرجانات التي صدر فيها مرسوم جمهوري منذ الخمسينات، عمر المهرجانات 60 عاماً، وكل مشاهير الفن في العالم مروا على أدراج مدينة بعلبك، لذلك هي مميزة بجوها وبالمستوى الفني الراقي وبالمكان التاريخي الذي تقام فيه المهرجانات، على مدرج هيكل باخوس وجوبيتير والتي تعتبر أماكن فريدة من نوعها في العالم، لذلك كل المشاهير يتمنون القدوم الى مهرجانات بعلبك للمشاركة فيها".

واعتبر اللقيس أن مهرجانات بعلبك عريقة، وتقام في هياكل بعلبك المعلم السياحي الفريد من نوعه في العالم، لذلك يعطي المهرجان قيمة مضافة على السياحة في لبنان وفي منطقة الشرق الأوسط. لأن بعلبك هي الجاذب الأساسي للسياحة في منطقة الشرق الأوسط.

© AFP 2017/ MOHAMMED ABED بوغدير وخليفي وطرايدية لرئاسة تحكيم مهرجان وهران

وحول الوضع الأمني في مدينة بعلبك، قال اللقيس "الوضع الأمني في البلدة مستقر ومثلها مثل أي منطقة، تقع بعض الحوادث الأمنية الفردية التي نرفضها، ونقوم بمعالجتها بالطريقة المناسبة، وذلك لخلق مناخ أمني مستقر بنفس مستوى هذه البلدة التاريخية".

وأكد اللقيس أن هناك سياح أجانب أكثر من العرب، بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة العربية والتي تؤثر سلباً على السياحة في لبنان.

وحول برنامج المهرجان، قال اللقيس في 15 تموز، المغنية الأفريقية Angelique Kidjo التي تعتبر أكبر فنانة أفريقية ستؤدي أغاني Celia Cruz, Miriam Makeba, Nina Simone، وفي 22 تموز الجمهور على موعد مع عازف البوق المشهور، الفرنسي — اللبناني إبراهيم معلوف.

في 30 تموز، يأتي دور الثلاثي Trio Wanderer أصحاب الثلاثين سنة من المهنية والشهرة وسيعزفون داخل معبد باخوس لعشاق الموسيقى الكلاسيكية. وفي 4 آب، يطالعنا برنامج غنائي فني شرقي مع المغنية المشهورة المغربية-المصرية، سميرة سعيد التي ستعجب حتما جمهورا واسعا شغوفا بالموسيقى العربية الطربية والـ Pop العربي.

وفي 15 آب، يجري عرض موسيقى Rock Pop أجنبي تؤديه الفرقة الأمريكية Toto فرقة مشهورة عالميا ولا تزال من أعظم الفرق في ميدانها.