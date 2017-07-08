بالفيديو..لطفي بوشناق يجمع المال من شوارع تركيا لمساعدة لاجئين سوريين

وبحسب المقطع فإن الفرقة الموسيقية هي مجموعة من اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، تفترش شارع الاستقلال وتقدم معزوفات تراثية سورية.





وقام بوشناق بمشاركة الفرقة بموال أعجب العديد من المارة الذين تجمعوا حول الفرقة الموسيقية في الشارع، وحرص بوشناق على جمع المال للفرقة من الجمهور عقب انتهائه من مواله، وحمل بنفسه سلة ومر على الجمهور طالبا المال لدعم الفرقة الشابة.

وينتشر في شارع الاستقلال بتركيا العديد من الفرق السورية التي شكلها عازفون سوريون شباب، يعزفون ويغنون من التراث الغنائي السوري.