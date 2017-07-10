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15:06 10 يوليو/ تموز 2017
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    يكاترينا هانوفر والأمير إرنست أغسطس أمير هانوفر يغادران الكنيسة بعد حفل زفاف في هانوفر، وسط ألمانيا، في 8 يوليو/ تموز 2017

    أمير ألماني يتزوج حسناء روسية رغما عن والده...هكذا كان عقابه (صور)

    © AFP 2017/ DPA/ Julian Stratenschulte
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    في حفل زفاف فخم حسب التقاليد الألمانية، تزوج أمير هانوفر إرنست أوغست الخامس من حبيبته مصممة الأزياء الروسية يكاترينا ماليشيفا رغم عدم موافقة والده.

    منال الشريف
    © Sputnik. MANAL ALSHAREEF
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    الأمير البالغ من العمر 33 عاماً وعروسه التي تصغره بعامين، جمعتهما علاقة عاطفية طوال الـ6 سنوات الماضية، وعاشا معاً في العاصمة البريطانية لندن فترة طويلة، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

    وتمتلك العروس الشابة خط EKAT للأزياء، وتصمم للعديد من نجمات هوليوود مثل  سيينا ميلر وريتا أورا.

    وُلدت يكاترينا ماليشيفا في روسيا ثم عاشت في براغ، وفي سن الـ19 انتقلت لتعيش في المملكة المتحدة، حيث درست الأزياء هناك، وفي عام 2013 ابتكرت خط EKAT الخاص بها، وأثبتت نفسها في هذا المجال.

    ووفقاً للصحيفة البريطانية، فقد كان حفل الزفاف متواضعاً ولم يقم في صالة ضخمة وبحضور قليل، مقارنة بحفلات زفاف الأمراء، أما الأمير العريس فحضر الحفل ببذلة وقميص وربطة عنق وارتدت عروسة الروسية الجميلة فستانا زهريا من الحرير.

    وكشفت الصحيفة البريطانية أن والد الأمير لم يكن موافقاً على زواح ابنه من  مصممة الأزياء الروسية، كما اشترط عليه إعادة جميع الممتلكات التي أهداه إياها في حال تم الزواج، منها قصر  Marienburg، الذي استضاف حفل الزواج.

    يذكر أن الأمير الألماني عرض الزواج على الجميلة الروسية خلال رحلة عائلية في اليونان.

    مرافقة أميرة هانوفر يكاترينا إلى الكنيسة لعقد قرانها في الكنيسة في هانوفر، وسط ألمانيا، في 8 يوليو/ تموز 2017
    © AFP 2017/ Ronny Hartmann
    مرافقة أميرة هانوفر يكاترينا إلى الكنيسة لعقد قرانها في الكنيسة في هانوفر، وسط ألمانيا، في 8 يوليو/ تموز 2017
    يكاترينا هانوفر والأمير إرنست أغسطس أمير هانوفر يغادران الكنيسة بعد حفل زفاف في هانوفر، وسط ألمانيا، في 8 يوليو/ تموز 2017
    © AP Photo/ Jens Meyer
    يكاترينا هانوفر والأمير إرنست أغسطس أمير هانوفر يغادران الكنيسة بعد حفل زفاف في هانوفر، وسط ألمانيا، في 8 يوليو/ تموز 2017
    حضور الضيوف قبل بدء مراسم عقد قران الأمير إرنست أوغسطس أمير هانوفر والأميرة يكاتيرينا أميرة هانوفر في الكنيسة، وسط ألمانيا، في 8 يوليو/ تموز 2017
    © AFP 2017/ Ronny Hartmann
    حضور الضيوف قبل بدء مراسم عقد قران الأمير إرنست أوغسطس أمير هانوفر والأميرة يكاتيرينا أميرة هانوفر في الكنيسة، وسط ألمانيا، في 8 يوليو/ تموز 2017
    يكاترينا هانوفر والأمير إرنست أغسطس أمير هانوفر يغادران الكنيسة بعد حفل زفاف في هانوفر، وسط ألمانيا، في 8 يوليو/ تموز 2017
    © AFP 2017/ DPA/Julian Stratenschulte
    يكاترينا هانوفر والأمير إرنست أغسطس أمير هانوفر يغادران الكنيسة بعد حفل زفاف في هانوفر، وسط ألمانيا، في 8 يوليو/ تموز 2017
    أميرة هانوفر يكاترينا قبيل مراسم عقد القران في الكنيسة، وسط ألمانيا، في 8 يوليو/ تموز 2017
    © AFP 2017/ Ronny Hartmann
    أميرة هانوفر يكاترينا قبيل مراسم عقد القران في الكنيسة، وسط ألمانيا، في 8 يوليو/ تموز 2017
    حضور الضيوف قبل بدء مراسم عقد قران الأمير إرنست أوغسطس أمير هانوفر والأميرة يكاتيرينا أميرة هانوفر في الكنيسة، وسط ألمانيا، في 8 يوليو/ تموز 2017
    © AFP 2017/ Ronny Hartmann
    حضور الضيوف قبل بدء مراسم عقد قران الأمير إرنست أوغسطس أمير هانوفر والأميرة يكاتيرينا أميرة هانوفر في الكنيسة، وسط ألمانيا، في 8 يوليو/ تموز 2017
    يكاترينا هانوفر والأمير إرنست أغسطس أمير هانوفر يغادران الكنيسة بعد حفل زفاف في هانوفر، وسط ألمانيا، في 8 يوليو/ تموز 2017
    © AFP 2017/ Ronny Hartmann
    يكاترينا هانوفر والأمير إرنست أغسطس أمير هانوفر يغادران الكنيسة بعد حفل زفاف في هانوفر، وسط ألمانيا، في 8 يوليو/ تموز 2017
    أميرة هانوفر يكاترينا خلال مراسم عقد القران في الكنيسة، وسط ألمانيا، في 8 يوليو/ تموز 2017
    © AP Photo/ Julian Stratenschulte/DPA
    أميرة هانوفر يكاترينا خلال مراسم عقد القران في الكنيسة، وسط ألمانيا، في 8 يوليو/ تموز 2017

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