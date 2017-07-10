أمير ألماني يتزوج حسناء روسية رغما عن والده...هكذا كان عقابه (صور)

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الأمير البالغ من العمر 33 عاماً وعروسه التي تصغره بعامين، جمعتهما علاقة عاطفية طوال الـ6 سنوات الماضية، وعاشا معاً في العاصمة البريطانية لندن فترة طويلة، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتمتلك العروس الشابة خط EKAT للأزياء، وتصمم للعديد من نجمات هوليوود مثل سيينا ميلر وريتا أورا.

وُلدت يكاترينا ماليشيفا في روسيا ثم عاشت في براغ، وفي سن الـ19 انتقلت لتعيش في المملكة المتحدة، حيث درست الأزياء هناك، وفي عام 2013 ابتكرت خط EKAT الخاص بها، وأثبتت نفسها في هذا المجال.

ووفقاً للصحيفة البريطانية، فقد كان حفل الزفاف متواضعاً ولم يقم في صالة ضخمة وبحضور قليل، مقارنة بحفلات زفاف الأمراء، أما الأمير العريس فحضر الحفل ببذلة وقميص وربطة عنق وارتدت عروسة الروسية الجميلة فستانا زهريا من الحرير.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن والد الأمير لم يكن موافقاً على زواح ابنه من مصممة الأزياء الروسية، كما اشترط عليه إعادة جميع الممتلكات التي أهداه إياها في حال تم الزواج، منها قصر Marienburg، الذي استضاف حفل الزواج.

يذكر أن الأمير الألماني عرض الزواج على الجميلة الروسية خلال رحلة عائلية في اليونان.

© AFP 2017/ Ronny Hartmann مرافقة أميرة هانوفر يكاترينا إلى الكنيسة لعقد قرانها في الكنيسة في هانوفر، وسط ألمانيا، في 8 يوليو/ تموز 2017

© AP Photo/ Jens Meyer يكاترينا هانوفر والأمير إرنست أغسطس أمير هانوفر يغادران الكنيسة بعد حفل زفاف في هانوفر، وسط ألمانيا، في 8 يوليو/ تموز 2017

© AFP 2017/ Ronny Hartmann حضور الضيوف قبل بدء مراسم عقد قران الأمير إرنست أوغسطس أمير هانوفر والأميرة يكاتيرينا أميرة هانوفر في الكنيسة، وسط ألمانيا، في 8 يوليو/ تموز 2017

© AFP 2017/ DPA/Julian Stratenschulte يكاترينا هانوفر والأمير إرنست أغسطس أمير هانوفر يغادران الكنيسة بعد حفل زفاف في هانوفر، وسط ألمانيا، في 8 يوليو/ تموز 2017

© AFP 2017/ Ronny Hartmann أميرة هانوفر يكاترينا قبيل مراسم عقد القران في الكنيسة، وسط ألمانيا، في 8 يوليو/ تموز 2017

© AFP 2017/ Ronny Hartmann حضور الضيوف قبل بدء مراسم عقد قران الأمير إرنست أوغسطس أمير هانوفر والأميرة يكاتيرينا أميرة هانوفر في الكنيسة، وسط ألمانيا، في 8 يوليو/ تموز 2017

© AFP 2017/ Ronny Hartmann يكاترينا هانوفر والأمير إرنست أغسطس أمير هانوفر يغادران الكنيسة بعد حفل زفاف في هانوفر، وسط ألمانيا، في 8 يوليو/ تموز 2017