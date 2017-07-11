كبسولات للقيلولة لخدمة الموظفين في الصين

وباستخدام الهاتف المحمول يمكن للزبائن حجز مكان للقيلولة في كبسولة بيضاء ملساء تشبه كبسولات الفضاء بسعر عشرة يوان فقط (1.50 دولار) لقاء نصف ساعة من الراحة خلال ساعة الذروة في فترة الظهيرة.

© Sputnik. Alexander Vilf الصين تبدأ تجربة محاكاة الحياة على سطح القمر

وينخفض السعر إلى ستة يوان فقط في الأوقات الأخرى.

وقالت هان يو، مديرة العمليات في (شيانغشوي سبيس)، وهي شركة ناشئة مقرها بكين، وبدأت نشاطها في العاصمة الصينية في مايو/ أيار، وافتتحت فروعا لها في شنغهاي وتشنغدو "عليها طلب شديد بالفعل لأن الكثير من الموظفين يكابدون للعثور على مكان لطيف يتمتع بالخصوصية ويمكنهم أن يغفوا قليلا فيه".

وأضافت أن كبسولاتها تختلف عن فنادق الكبسولة اليابانية لأنها تستهدف نوعا مختلفا من الزبائن وهم من ينشدون قيلولة سريعة وليس النوم لليلة كاملة.

وتابعت أن الشركة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل مدنا مثل تشينغداو ونانجينغ وشنتشن بحلول نهاية يوليو/ تموز أو مطلع أغسطس/ آب.